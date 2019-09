Astăzi este marcată Ziua internaţională a traducătorilor. Care a fost prima carte tradusă

Ziua internaţională a traducătorilor este celebrată, anual, la 30 septembrie, şi reprezintă şansa de a aduce un omagiu muncii traducătorilor, care joacă un important rol în apropierea naţiunilor, a facilitării dialogului, a înţelegerii şi a cooperării, contribuind la dezvoltarea şi consolidarea păcii şi securităţii mondiale, potrivit www.un.org Transpunerea unei opere literare sau ştiinţifice, inclusiv a unor lucrări tehnice dintr-o limbă în alta, traducerea profesională, inclusiv traducerea corespunzătoare, interpretarea şi terminologia, este indispensabilă pentru păstrarea clarităţii, a unui climat pozitiv şi a productivităţii în discursul public internaţional şi în comunicarea interpersonală.Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat 2019 Anul Internaţional al Limbilor Indigene şi în acest context, tema acestei zile este ''Translation and Indigenous Languages'', arată www.fit-ift.org Ziua internaţională a traducătorilor a fost decretată în 1991 de Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT - Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators), sub egida UNESCO, care subliniază că patrimoniul cultural nu înseamnă doar "monumente şi colecţii de obiecte". Acesta include patrimoniul cultural intangibil, cum ar fi cunoştinţele, credinţele şi profesiile privind oamenii, natura şi relaţia cu universul. Ca o comunitate globală, se pot observa schimbări care aduc în contact direct culturi separate anterior. UNESCO subliniază în continuare că "o înţelegere a patrimoniului cultural intangibil al diferitelor comunităţi ajută la dialogul intercultural şi încurajează respectul reciproc pentru alte moduri de viaţă", scrie agerpres.ro Federaţia Internaţională a Traducătorilor este o grupare internaţională ce reuneşte asociaţii de traducători, interpreţi şi specialişti în terminologie. Sunt afiliate peste 100 de organizaţii profesionale şi instituţii de învăţământ, reprezentând peste 80.000 de profesionişti din 55 de ţări. Scopul FIT este de a promova profesionalismul în disciplinele pe care le reprezintă şi caută, în acelaşi timp, să îmbunătăţească continuu condiţiile pentru această profesie în toate ţările şi să susţină drepturile traducătorilor şi libertatea de exprimare a acestora, potrivit www.fit-ift.org.În 2017, Ziua internaţională a traducătorilor a fost sărbătorită şi în cadrul sistemului ONU, pentru prima dată, după ce la 24 mai 2017, Adunarea Generală a adoptat Rezoluţia 71/288 privind rolul specialiştilor lingvişti în conectarea naţiunilor şi favorizarea păcii, înţelegerii şi dezvoltării, şi a declarat data de 30 septembrie ca fiind Ziua internaţională a traducătorilor.Ziua de 30 septembrie reprezintă data la care în anul 420 d.Hr, Sfântul Ieronim, traducătorul Bibliei, considerat sfântul patron al traducătorilor se stingea din viaţă la Bethleem, notează www.un.org. Sf. Ieronim a fost un preot din regiunea de nord-est a Italiei, cunoscut mai ales pentru efortul său de a traduce cea mai mare parte a Bibliei în latină din manuscrisele greceşti ale Noului Testament. De asemenea, el a tradus părţi din Evanghelia ebraică în greacă. Având origini ilire, Sf. Ieronim a învăţat latina într-un mediu organizat şi vorbea fluent greaca şi ebraica, limbi pe care le-a învăţat din studiile şi călătoriile sale.În fiecare an, începând cu 2005, Naţiunile Unite invită tot personalul său, pe cel al misiunilor permanente acreditate dar şi pe studenţii universităţilor partenere selectate să concureze la Concursul de traduceri ''St. Jerome'' organizat de ONU, un concurs care răsplăteşte cele mai bune traduceri în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă, spaniolă şi germană, sărbătoreşte multilingvismul şi evidenţiază rolul important al traducătorilor şi al altor profesionişti ai limbii în diplomaţia multilaterală.Organizaţia Naţiunilor Unite este unul dintre cei mai mari angajatori de experţi lingvişti internaţionali. Câteva sute de astfel de angajaţi lucrează la birourile ONU din New York, Geneva, Viena şi Nairobi sau la comisiile regionale ale Naţiunilor Unite din Addis Abeba, Bangkok, Beirut, Geneva şi Santiago de Chile. Documentele ONU sunt emise simultan în cele şase limbi oficiale ale organizaţiei (arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă). Unele documente de bază sunt, de asemenea, traduse în limba germană. Traducătorii din cadrul ONU se ocupă de toate tipurile de documente, de la declaraţiile statelor membre la rapoartele întocmite de experţi. Documentele pe care le traduc se referă la fiecare subiect al agendei Naţiunilor Unite, inclusiv la drepturile omului, pacea, securitatea şi dezvoltarea.