Astăzi este marcată Ziua internațională a Mării Negre. Zece lucruri inedite pe care trebuie să le cunoști

Ziua internațională a Mării Negre. Astăzi, 31 octombrie, se sărbătorește Ziua internațională a Mării Negre. Această zi a fost stabilită după ce țările riverane au semnat un acord de salvare a Mării Negre. Cu ocazia acestei sărbători ne-am propus să vă prezentăm 10 lucruri inedite pe care probabil nu le cunosști despre Marea Neagră.

Ziua internaţională a Mării Negre se sărbătoreşte astăzi, după ce în 1996, cele 6 țări riverane: Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina au semnat un plan strategic de acțiune și măsuri menite să salveze Marea Neagră.

Situația ecologică a acesteia s-a înrăutățit în ultimele decenii din cauza reziduurilor aduse în apele sale de râurile din 17 țări, a pescuitului excesiv și a deversărilor necontrolate de produse petroliere, scrie a1.ro.

Zece lucuri inedine despre Marea Neagră

1. În procent de 90% apă din Marea Neagră nu are oxigen. Având în vedere că are o cantitate foarte mare de sedimente, cât și densitatea destul de mare ce se află în Marea Neagră, această nu poate să permită aerului să pătrund în adâncimea ei. Astfel că oxigenul primit de la suprafață apei nu are acces în cele mai adânci straturi.

2. Din cauza faptului că Marea Neagră nu este atât de sărată precum ar trebui, foarte puține animale maritime trăiesc acolo. Se pare că animalele de mare au nevoie de un anumit grad de sare pentru a putea supraviețui, iar acesta e de măcar 20%, un criteriu pe care Marea Neagră se pare că nu îl îndeplinește.

3. Cea mai mare adâncime din Marea Neagră este de 2.211 metri. Această este în partea Turciei, aproape de țărmul marii.

4. În fiecare an marea Neagră pierde din cauza evaporării aproximativ 395 de metri cubi de apă.

5. Marea Neagră are o lungime de 4340 de kilometri de-a lungul coastelor sale, iar suprafață să este estimată că fiind de 423.000 de kilometri pătrați, pe când volumul Marii Negre este de 550.000 de kilometri cubi.

6. În Marea Neagră se pot întâlni numai trei specii de mamifere, din cauza nivelului redus de salinitate, iar printre acestea se găsesc cu siguranță cel mai mult delfinii.

7. Apă din Marea Neagră nu mai are oxigen la o adâncime de peste 200 de metri, ceea ce o determina să îți mențină o temperatura care nu variază mai mult sau mai puțin de nouă grade Celsius. Acest lucru însă determina și lipsa formelor de viață din adâncimi și mai mari, unde apar numai niște specii care au primit numele de bacterii anaerobe.

8. În Marea Neagră se găsesc foarte multe epave, cea mai importantă este Moskva. Aceasta a fost fost cea mai mare navă de luptă din al 2-lea Război Mondial. Este scufundată la 20 km de țărmul din Constanța la o adâncime de 40 metri și descoperită în 2011.

9. În Marea Neagră există un râu subteran unic în lume, iar cercetătorii spun că dacă era descoperit la suprafață ar fi fost al șaselea râu din lume ca mărime.

10. În Marea Neagră există 10 insule, toate considerate exotice, cu flora și fauna unice.