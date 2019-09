Astăzi este marcată Ziua internaţională a frumuseţii

Ziua mondială a frumuseţii este celebrată în fiecare an, la 9 septembrie, la iniţiativa Comitetului Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO), cu scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume, potrivit site-ului cidesco.com Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a Zilei frumuseţii, CIDESCO încurajează alăturarea campaniei International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay.De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează anual diverse evenimente în ţările respective, scrie agerpres.ro Anunţând celebrarea Zilei Internaţionale a Frumuseţii din 2017, preşedinta CIDESCO, Anna-Cari Gund, aprecia că "industria frumuseţii este extrem de valoroasă, deoarece ajută oamenii din întreaga lumi să arate şi să se simtă bine, atât în interior cât şi în exterior. Ziua Internaţională a Frumuseţii este o oportunitate fantastică de a sărbători modul în care CIDESCO a afectat viaţa şcolilor, studenţilor şi membrilor noştri din întreaga lume".Comitetul Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO) a fost creat la Bruxelles, în 1946 cu scopul de a promova schimbul de experienţă şi informaţii noi privind terapiile pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume. CIDESCO este şi o şcoală de frumuseţe şi spa, oferind centre de pregătire, ale căror cursuri şi diplome sunt recunoscute la nivel internaţional, scrie cidesco.com De asemenea, CIDESCO se reuneşte anual sub forma unor congrese care promovează cele mai noi terapii de frumuseţe şi spa. CIDESCO are o reţea de şcoli şi centre de formare în peste 40 de ţări din întreaga lume. Primele astfel de şcoli au fost create în Belgia, Germania şi Elveţia, în 1957. În prezent, CIDESCO are sediul la Zurich.