Astăzi este marcată Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer. În Moldova aproximativ 450 de copii suferă de o boală oncologică

Peste o sută de copii din ţara noastră sunt diagnosticaţi anual cu o boală oncologică, iar cel mai răspândit tip de cancer este leucemia. Potrivit medicilor, boala depistată în stadiul incipient poate fi vindecată în 80 la sută dintre cazuri.În statistica sumbră se regăsește și fiul Silviei Gaibu din raionul Ungheni.''Noi am avut o arsură şi când am fost internat în secţia de arsuri i-a depistat că are leucemie. Acum este în remisie. A avut şi o tumoare la cap, anul trecut în februarie. Am primit tratament pentru tumoare şi pentru leucemie.'', a declarat Silvia Gaibu, mamă.Din 2002, în întreaga lume, în data de 15 februarie este marcată Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer. Micii pacienți de la Institutul Oncologic au fost vizitați de membrii asociaţiei ''Viaţa fără Leucemie''.''Ce culoare îţi place? Ţine. Am şi un cadou pentru tine.''În ţară sunt doar două secţii pentru copiii bolnavi de leucemie - cea de hematologie şi oncopediatrică de la Institutului Oncologic, unde în prezent sunt internaţi 30 de pacienţii.''Cele mai frecvente tipuri de tumori la copii sunt leucemiile acute, dar cu o prevalenţă de până la 40 la sută din toate tipurile de tumori. După leucemii, urmează tumorile cerebrale. În diferite tipuri de tumori, rata de supravieţuire variază de la 20 până la 80%.'', a declarat Natalia Lisița, medic-şef Secţia oncologică pediatrică, Institutul Oncologic.Responsabilii de la Institutul Oncologic susţin că în curând spitalul va achiziționa un flowcitometru, un dispozitiv necesar pentru depistarea cancerului.''Achiziţia este demarată. Trei milioane de lei vor fi din programul naţional de cancer şi 300 de mii de lei vor fi oferiţi de Ministerul Sănătăţii.'', a declarat Ruslan Baltaga, director, Institutul Oncologic.Potrivit datelor statistice, în prezent, în ţara noastră, aproximativ 450 de copii suferă de cancer.