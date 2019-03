Astăzi a început SĂPTĂMÂNA ALBĂ. Ce trebuie să știe creştinii ortodocşi care intenţionează să ţină postul Paştelui

Creştinii ortodocşi intră de astăzi în Săptămâna Albă de dinaintea Postului Mare, numită în popor și Săptămâna Brânzei. Produsele din carne sunt interzise până la Paşte, iar ouăle, lactatele şi peştele mai pot fi mâncate până duminică, atunci când e lăsatul secului pentru Postul Învierii.



"- Mai măşcăţei, mai mărunţi?

- Mai măşcăţei.

-Am înţeles, fetelor nevestelor, ne pregătim de Post da?"



La Piaţa Centrală din Capitală, peştele viu este la mare căutare. În Postul Mare, dezlegare la acest produs va fi doar de Buna Vestire şi Florii.



"Şi săptămâna asta, şi săptămâna trecuta, lumea cumpără peşte. Da ce facem peşte umplut, peşte prăjit."



Tot la piaţă, în această perioadă, un kilogram de brânză de vaci costă între 40 și 60 de lei.



"Brânză aşa, brânză scoaptă la plăcinte, la salarii, la toate celea cumpără, smântână la tort, la clătite. Este şi de 40 care mai răscoaptă pentru clătite, da în orice caz lumea după buzunar."



"Cumpărăm lactate. Facem plăcinte, zeamă de peşte, peşte viu."



"Voi cumpăra ouă şi smântână. Nu un kilogram, dar mai puţin, oricum, tradiţiile trebuie să le păstrăm."



"Peşte prăjit cu mămăligă şi cu mijdei, eu cred cu o bucată de brânză, cam aşa ceva, ca la moldoveni."



Odată cu primăvara oamenii caută şi primele verdeţuri.



"Se simte că caută mai multe sălături, verdeţuri, se simte că lumea a intrat în olecacă de post, înainte căutau numai carne, acum caută şi verdeţuri. Urzica iată, leurda deja iese."



Alţii spun însă că nu sunt gata de post.



"Iată am cumpărat legume, dar încă nu suntem gata de post, cred că mai târziu ceva, pe la sfârşit, înainte de Paşte."



Nutriţioniştii recomandă celor care postesc să schimbe meniul treptat. La fel, specialiştii ne recomandă să evităm excesul de produse din soia.



"Carnea poate să fie înlocuită cu aceleaşi cu aceleaşi ciuperci, cu acea avocadă, nu recomand produsele din soia care sunt salamuri din soia, sau carne din soia, fiind că ele nu sunt sănătoase", a declarat Luminiţa Suveica, nutriţionist.



În timpul Săptămânii Albe, ortodocșii sunt chemaţi să se pregătească şi spiritual de Paşte.



"Important este nu doar abţinerea alimentară, abstinenţa de la anumite bucate de a le consuma. Prioritar în perioada Postului este trăirea spirituală, lăuntrică. În această săptămână, trebuie să arătăm iubire milostivă faţă de toţi oamenii", a menționat Ioan Moșneguțu, PS Episcop de Soroca.



În acest an, Paştele va fi prăznuit în data de 28 aprilie.