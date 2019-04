ASP şi SFS lucrează în regim obişnuit. Unii moldoveni au profitat de minivacanţa de Paşte şi au mers să-şi perfecteze actele

Unii moldoveni au profitat de minivacanţa de Paşte şi s-au grăbit să-şi perfecteze actele.

Astăzi, angajaţii Agenţiei Servicii Publice şi cei de la Inspectoratul Fiscal de Stat au lucrat în regim normal.



"Eu sunt peste hotare şi am venit acasă la Paşte, la sărbători, este foarte comod, să nu mai aştept în alte zile", a spus un bărbat.



"Vin de peste hotare, vreau să îmi fac paşaportul. Mulţumim frumos că au ieşit la lucru", a afirmat o femeie.



Nu doar moldovenii stabiliţi peste hotare au venit să-şi schimbe actele, ci şi alţi cetăţeni care au avut liber zilele acestea.



"Este o idee bună, pentru că, într-adevăr, bugetarii au acelaşi orar de lucru ca şi ei şi e foarte bine că astăzi este o zi în care cam toată lumea este acasă şi care are nevoie, ca şi mine, reuşesc să vină", a menţionat o femeie.



A fost activitate şi la Serviciul Fiscal de Stat, unde moldovenii au venit să depună declaraţiile de venit:



"Am aflat de la televiziune şi deja am venit. Îmi convine să vin în aceste zile când lumea e mai mult pe la ţară şi e mai puţină aglomeraţie".



"Au fost două zile de sărbătoare, nu cred că este chiar atât de greu să îţi faci timp o oră să depui declaraţia de venit".



"Am lăsat pe această perioadă, când foarte mulţi sunt plecaţi în excursii, în vacanţe, să îşi vadă părinţii la ţară şi am zis că va fi lume puţină, aşa şi este".



"Persoana fizică vine în incinta instituţiei de deservire fiscală, prezintă buletinul şi se eliberează declaraţia, procedura durează două, trei minute. Fluxul de cetăţeni este mediu. De exemplu, astăzi, de dimineaţă, până la ora 10:30, am avut vreo zece persoane", a declarat Dan Suruceanu, inspector principal.



Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit este data de 2 mai, aşa că angajaţii Serviciului Fiscal de Stat vor munci şi mâine, iar în ultima zi de depunere vor avea program prelungit. Moldovenii care nu vor profita de acest lucru, riscă penalităţi.



"Amenda pentru nedepunere în termen este de la 200 la 1.000 de lei, dar penalitatea este de 0,0329 la sută din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere", a punctat Olga Baciu, purtător de cuvânt la Serviciul Fiscal de Stat.



De Paşte, bugetarii au minivacanţă până în data de întâi mai. Legislaţia prevede 13 zile libere plătite anual.