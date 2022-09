ASP eliberează acte provizorii. Cetățenii, indignați de lipsa blanchetelor pentru perfectarea documentelor

Nervi şi haos la centrele multifuncţionale ale Agenţiei Servicii Publice. Oamenii se plâng că nu îşi pot perfecta pe suport de policarbonat buletinele de identitate, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare. După 15 august, termenul de elaborare a acestor documente s-a extins până la aproape trei luni, iar oamenii primesc în schimb acte provizorii.



Cei veniţi la Centrul Multifuncţional numărul 4 de pe strada Decebal din Capitală au spus că sunt nedumeriţi de noua procedură şi că nu le este pe plac faptul că primesc acte temporare.



"Am schimbat viza de reşedinţă, au luat plasticul şi mi-au dat un act temporar. Mi s-a spus că, cel mai probabil, în luna noiembrie îl voi schimba. Nu îmi place situaţia, dar ce să fac, altă ieşire din situaţie nu am. Este incomod, va trebui să vin din nou şi iar să mă programez".



Acest bărbat şi-a pierdut, acum o lună, buletinul de identitate şi a venit la ASP pentru a-şi perfecta de urgenţă un document nou, însă tot s-a ales cu unul provizoriu.



"Deocamdată, este temporar. Mi s-a spus că voi obţine un document permanent în trei luni, în ziua de 20 decembrie. Curând trebuie să primesc permisul de conducere. Voi fi nevoit să merg cu acest act, din păcate, şi nu ştiu dacă îl vor accepta sau nu".



O altă femeie susţine că nu a putut obţine nici măcar actul provizoriu.



"Trebuie programare sau să aşteptăm până în luna noiembrie, dar din ce cauză nu sunt buletine, nu ştiu, nu pot să vă spun nimic. - Sunteţi oarecum indignată de situaţie?- Desigur, avem bani în bancă şi nu putem să-i scoatem de o săptămână, la 45 de ani a expirat buletinul. - Сe o să faceţi acum? - Nimic, nu putem să facem nimic, aşteptăm până în noiembrie".



"Nu sunt blanchete. Din această cauză dau aşa. E haos, guvernarea face pe foaie. - Cât timp veţi aştepta? - Trei luni. E foarte rău, a durat mult şi programarea, de trei ori ne-am înscris, nu puteam ajunge... Nu este bine ca documentele să fie eliberate în aşa fel".



"Noi am avut nevoie de paşaport pentru a pleca peste hotare la odihnă şi respectiv trebuie de schimbat şi buletinul. Buletinul a spus că o să fie provizoriu şi în baza lui face deja paşaportul. Au zis că e posibil, dar nu mi-au răspuns clar când şi cum o să fie. Haos, haos trebuie rezolvată problema".



Într-un comunicat al Agenţiei Servicii Publice se precizează că măsurile au fost luate în contextul în care ASP trece la un alt sistem de personalizare a datelor şi o nouă tehnologie de perfectare a documentelor pe suport de policarbonat.

Totodată, ASP informează că, din cauza războiului din Ucraina, blanchetele pentru producerea actelor de identitate întârzie şi că acestea vor ajunge la noi în ţară până în luna octombrie.



Agenţia Servicii Publice menţionează că actele provizorii sunt eliberate gratuit, au aceeași valoarea juridică şi vor fi anulate automat în momentul recepționării documentelor permanente pe suport de policarbonat.

Totuşi, sunt excepţii, iar cetăţenii pot primi buletine şi permise auto pe suport de policarbonat dacă prezintă acte care confirmă plecarea peste hotare în scop de serviciu, pentru tratament medical, în delegaţii, la evenimente sportive sau culturale, ori invitaţii din partea unor autorităţi sau organizaţii străine.