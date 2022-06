ASP cumpără blanchete pentru acte tot de la lituanienii pentru care ceruseră anchetă penală

Agenţia Servicii Publice a semnat un contract pentru achiziția de blanchete pentru pașapoarte cu firma lituaniana anchetată penal într-un dosar privind trucarea licitațiilor la ASP. Asta reiese din informațiile publicate într-un comunicat de presă de pe site-ul instituției. Precizările au fost făcute în contextul declarațiilor la acest subiect ale fostului premier Ion Chicu, care a anunțat că ASP a desemnat câștigătoare la licitații o firmă din Polonia.

"ASP are un contract activ cu compania „Garsu Pasaulis”(Lituania), semnat încă în 2014 de către fosta conducere a ASP. În acest contract figura o taxa de royalty în mărime de 13,6 euro per fiecare blanchetă de pașaport, pe care Agenția Servicii Publice urma să-l achite unei terțe părți. Din 2014 până în 2021, taxa de royalty a însumat circa 41 de milioane de euro, care au plecat în conturile mai multor companii obscure din Bulgaria, Grecia și Emiratele Arabe. Tocmai pe această taxă de royalty și beneficiarii ei finali, la 22 octombrie 2022, a fost pornită urmărirea penală de către Procuratura Generală. O decizie finală pe acest caz, la moment, nu este pronunțată. Totodată, reiterăm că din august 2021 noua conducere a ASP a refuzat achitarea acestei taxe de royalty unei companii din Bulgaria", se menționează într-un comunicat de presă al ASP.



Totodată, ASP precizează că, în lunile martie şi aprilie, numărul solicitanţilor de a-şi perfecta paşapoartele a fost de trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, printr-o decizie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, instituţia a făcut de urgenţă o licitaţie pentru a achiziţiona 250 de mii de blanchete, fiind selectată compania lituaniană.



"Agenția Servici Publice a expediat cererea de ofertă agenților economici cu activitate similară în domeniu. Operatorii economici au fost identificați din lista participanților la licitația publică anunțată anterior. Pentru a participa la licitație toți agenții economici trebuie să prezinte un cazier judiciar curat. Dintre cei 4 participanții la licitație, compania UAB „Garsu Pasaulis” (Lituania) a prezentat oferta tehnică completă și cu cel mai mic preț, care corespunde în totalitate cerinţelor şi specificațiilor tehnice. Din noul contract, semnat cu „Garsu Pasaulis” (Lituania) pentru furnizarea de 250.000 de pașapoarte, a fost exclusă taxa royalty de 13,6 euro, care figura în contractul anterior, semnat în anul 2014. În rezultatul acestui fapt, costul unui pașaport va fi ieftinit cu circa 200 de lei, începând cu luna iulie a acestui an. În rezultatul licitației pentru procurarea de pașapoarte pentru următorii trei ani, anunțate de actuala conducere ASP la începutul anului 2022, a fost obținut un preț total de 150 719 369 lei, ceea ce este cu circa 350 mln. de lei mai puțin decât achiziția anunțată în perioada când dl Ion Chicu era premier al Republicii Moldova. Companiile desemnate câștigătoare în urma licitației repetate, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (Polonia) și SELP (Franța), urmează să livreze blanchetele și softul nu mai devreme de luna octombrie 2022", se mai arată în comunicatul ASP.



Totodată, Agenția Servicii Publice dezminte informațiile vehiculate de către fostul prim-ministru Ion Chicu și vine cu precizări:



"Agenția Servicii Publice reiterează faptul că licitația inițiată în aprilie 2021 de fosta conducere a agenției (în perioada când domnul Ion Chicu era prim-ministru al RM și a avizat respectiva licitație, estimată la circa 500 milioane lei) a fost anulată în urma multiplelor nereguli grave de procedură identificate de Corpul de control al prim-ministrului, inclusiv pentru faptul că permitea companiilor ofertante să includă taxe de royalty. Această licitație nu a avut desemnat un câștigător la momentul anulării".