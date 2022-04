Asociaţia "Unirea Odip" a organizat un flashmob în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse

Mai mulţi membri ai Asociaţiei "Unirea Odip" au organizat un flashmob în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse prin care au condamnat masacrul asupra civililor din Bucea şi din alte oraşe ucrainene. Aceştia şi-au legat mâinile la spate şi s-au culcat la pământ."Nu am cuvinte, nu le am. Nu mi se dă niciun cuvânt atât de straşnic să îl pronunţ cu câtă cruzime ucid oamenii civili care nu au nicio vină"."Suntem alături de capitalele europene care au făcut exact acest fel de protest, peste tot în Germania, Franţa, Italia, peste tot au loc aşa manifestaţii pentru a transmite un mesaj dublu, pe de o parte de condamnare a acestor orori şi pe de altă parte pentru a demonstra că propaganda nu va reuşi să ne spele pe creier", a declarat Vlad Bileţchi, preşedintele Asociaţiei "Unirea Odip"."Să lupţi tu cu civilii este o crimă de război pentru care nu numai înalţii demnitari, dar şi comandanţii, soldaţii dacă poţi să îi mai numeşti aşa trebuie atraşi la răspundere penală la Tribunalul de la Haga".La protest au venit şi refugiaţi ucraineni. Natalia este din regiunea Nikolaev şi s-a refugiat la Chişinău împreună cu doi copii. Soţul său şi fiul cel mai mare au rămas în Ucraina pentru a-şi apăra ţara."Este mai rău decât fascismul, nu sunt oameni, ceea ce se face acum la noi în ţară este inexplicabil. Am stat în subsol, copiii ştiu să deosebească sunetele exploziilor, câinele nostru ştie cum să reacţioneze la sirene".Am încercat să obţinem un comentariu din partea reprezentanţilor Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, iar la telefon ni s-a recomandat să trimitem o solicitare în scris. Deocamdată însă nu am primit răspuns la mesajul trimis. Amintim că, zilele trecute, zeci de cadavre ale civililor au fost găsite zăcând pe străzile mai multor orașe de la periferia Kievului, după retragerea armatei ruse. Unele victime erau cu mâinile legate la spate. Bilanțul rămâne încă incert, iar o anchetă urmează să stabilească circumstanțele care au dus la această tragedie. În timp ce Ucraina a învinuit armata rusă de măcelul asupra oamenilor paşnici şi de crime de război, Federaţia Rusă susţine că imaginile au fost înscenate de ucraineni.