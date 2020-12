Asociația Tenismenilor Profesioniști a anunțat leaureații anului 2020. Cine sunt câştigătorii

Asociația Tenismenilor Profesioniști a anunțat leaureații anului 2020. Elveţianul Roger Federer, spaniolul Rafael Nadal, alături de rusul Andrei Rubliov, canadianul Vasek Pospisil şi americanul Frances Tiafoe, se numără printre câştigătorii Premiilor ATP.Nadal, care a continuat să scrie istorie la Roland Garros, unde a cucerit a 13-a sa coroană în 2020, a primit din partea colegilor săi "Premiul pentru Sportivitate Stefan Edberg", pentru al treilea an consecutiv şi al patrulea în total.Roger Federer a intrat la rândul său în posesia premiului "Favoritul Suporterilor" la proba de simplu, pentru al 18-lea sezon consecutiv, în timp ce la dublu distincția, în premieră, i-a revenit duetului britanic format din Jamie Murray şi Neal Skupski.Andrei Rubliov, care a urcat de pe locul 23 până pe locul opt în clasamentul mondial, a fost ales drept "Jucătorul cu cel mai mare progres al anului", în timp ce Vasek Pospisil a luat premiul rezervat "Revenirii anului", după ce a ratat cea mai mare parte a sezonului 2019, din cauza unei operaţii.Tânărul jucător spaniol Carlos Alcaraz de 17 ani s-a ales cu premiul rezervat "Debutantului anului", după un sezon în care a urcat până pe locul 136 mondial şi a câştigat trei titluri în turneele din seria Challenger.Francesc Tiafoe a fost recompensat cu "Premiul umanitar Arthur Ashe" pentru exemplul pe care l-a oferit pe parcursul anului 2020, în vederea strângerii de fonduri pentru combaterea efectelor COVID-19.De asemenea, au fost recunoscuţi drept lideri a clasamentelor mondiale la final de an sârbul Novak Djokovic şi perechea Mate Pavic/Bruno Soares.Sârbul a încheiat pentru a şasea oară anul pe prima poziţie a clasamentului ATP, egalând recordul idolului său din copilărie, americanul Pete Sampras.La dublu, croatul Mate Pavic şi brazilianul Brunos Soares s-au clasat pe primul loc la finele anului graţie rezultatelor foarte bune din partea a doua a sezonului.Cei doi au cucerit primul lor titlu de Mare Şlem ca pereche la US Open, iar apoi au disputat finala la Roland Garros şi cea de la turneul ATP de la Paris.