Asociaţia Producătorilor din America a desemnat cel mai bun film al anului

Pelicula britanică despre Primul Război Mondial, "1917", a primit titlul de cel mai bun film al anului, din partea Asociaţiei Producătorilor din America. Pentru cel mai bun film au mai fost nominalizate peliculele "The Irishman" de Martin Scorsese, "Once Upon a Time... In Hollywood" de Quentin Tarantino şi "Joker" de Todd Phillips.

Drama biografică a câștigat deja Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă și este anunțat drept favorit la Premiile Oscar. "Once Upon a Time... In Hollywood" a fost foarte aproape în topul preferințelor producătorilor americani.

Filmul "Joker" a primit mai multe critici și nu a încântat pe toată lumea cu scenariul său, însă interpretarea actorului principal, Joaquin Phoenix, a fost foarte apreciată de producătorii de film.

În ultimii doi ani, pelicula desemnată câştigătoare de Asociația Producătorilor din America a primit şi Oscarul pentru cel mai bun film.