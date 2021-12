Asistentul Avocatului Poporului, Dumitru Godorog, a venit cu o reacţie: ”Cândva poate am greșit cu ceva, dar niciodată nu am fost proxenet"

Asistentul Avocatului Poporului, Dumitru Godorog, condamnat anterior pentru proxenetism, a venit cu o reacție în urma scandalului soldat cu demisia Ombudsmanului. Într-o intervenție live pe pagina sa de facebook, Godorog a declarat că în spatele acestui caz ar sta opoziția politică.”Opoziția politică încearcă să folosească situația respectivă pentru a se răzbuna pe partidul care se află la guvernare acum. Dar nu este corect.”, a declarat Dumitru Godorog, asistentul Avocatului Poporului.Godorog a recunoscut că a fost condamnat la patru ani de pușcărie pentru proxenitism şi chiar a ispăşit o pedeapsă de șapte luni în penitenciar, iar restul au fost cu suspendare condiționată. Chiar și așa, Godorog se crede nevinovat.”Cândva poate am greșit cu ceva, dar niciodată nu am fost proxenet. Nu am practicat această meserie. Da, a fost video chat online și atât. Mai multe explicații pe baza asta nu vreau să dau. Dar asta nu este proxenetism. Dacă vreți să știți ce înseamnă proxenetism, citiți legea.”, a declarat Dumitru Godorog, asistentul Avocatului Poporului.Dumitru Godorog i-a luat apărarea Ombudsmanului şi spune că activitatea sa în cadrul Oficiului Avocatului Poporului nu a afectat nici într-un fel imaginea instituţiei.”Nu cred că ea a încălcat vreo lege. Nu cred că prezența mea a afectat într-un fel sau altul imaginea oficiului Avocatului Poporului. Și nu cred că ea merită demisia.”, a declarat Dumitru Godorog, asistentul Avocatului Poporului.Acesta s-a referit şi la activitățile sale în calitate de asistent.”Nu m-am implicat în dosare, cereri, petiții. Eu pur și simplu am fost prezent. Dânsa a cerut ajutorul. Din cont propriu doamna Natalia a alimentat mașina, pe care o conduceam eu. Mașina mea personală.”, a declarat Dumitru Godorog, asistentul Avocatului Poporului.Scandalul a apărut la sfârșitul lunii noiembrie, când presa, dar şi preşedintele interimar al Platformei DA, Dinu Plîngău, a semnalat că Godorog, care ar fi fost condamnat pentru proxenetism, a apărut la mai multe evenimente alături de Avocatul Poporului, Natalia Moloşag. Tot atunci, Platforma Națională din Republica Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a cerut Ombudsmanului să explice în public ce statut are Dumitru Godorog în instituţie.