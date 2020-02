Asistenţii parentali, eroii zilelor noastre. Primesc salarii mizere, dar au grijă de cei mai neajutoraţi bebeluşi

Asistenții parentali pot fi consideraţi eroii zilelor noastre.Cu doar patru mii de lei pe lună, ei trebuie să le cumpere celor mici lapte praf, scutece şi multe altele.Şi asta deoarece ei fac o muncă colosală pentru a reuşi să le ofere bebeluşilor abandonaţi şansa de a creşte ca într-o familie.Alţi doi copii au probleme de sănătate. Cei care iau în grijă un copil mai mic de un an, fără probleme de sănătate, ar urma să primească o indemnizație unică de 7 mii 300 de lei. ApoiÎn cazul bebeluşilor cu probleme de sănătate, indemnizaţiile sunt cu 30 de procente mai mari."Este o problemă pe care noi am discutat-o şi la nivel de putere centrală, adică am discutat şi cu ministerul de resort. Probabil că trebuie să existe acţiuni care să presupună şi mărirea salariului, pentru că a creşte un copil mic pe care nu poţi să-l alăptezi cu sân, este nevoie de alimentaţie artificială, să-i asiguri scutece, să-i asiguri mersul la specialişti", a precizat Lucia caciuc, șef interimar al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.Astfel,Deşi în Centrele de Plasament, copiii au toate cele necesare, marea lipsă este dragostea şi afecţiunea părintească."Noi le oferim tot ce este necesar acestor copii. Desigur, dragoste şi grijă. Asta este cel mai important pentru ei. Copiii simt şi la noi personalul este, cum să vă spun poate nu e deosebit, dar sunt oameni care iubesc copii. Aici oameni ocazionali nu lucrează", a declarat Svetlana Căldare, medic pediatru Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vîrsta Fragedă."Am fetiţa biologică de 16 ani şi auzind-o cum îmi spune mamă, au început şi ei. Fetiţa era de la casa de copii şi ea avea nevoie de dragoste şi ea când mă vedea mă striga mamă şi nu poţi să-i spui să nu-ţi mai spună aşa", a spus Nadejda Muntean, asistent parental."Sincer să vă spun, clar lucru că nu ajunge. Mai ales că copiii sunt mici, necesităţile sunt mari. Mai sunt şi servicii comunale, şi copii biologici, şi o sărbătoare oarecare, dar cu încetul ne descurcăm. Copiii sunt copii. Mai au nevoie de jucării, de cărţulii, jucăriile se mai strică", a menţionat Nadejda Muntean.Legislaţia are lacune în acest sens, deoarece persoanele aflate în concediu de maternitate nu pot fi angajate. Astfel, majoritatea asistenţilor parentali sunt pensionari care acceptă mai greu să ia în grijă bebeluşi foarte mici."Personalul pe care noi îl avem în calitate de asistenţi parentali profesionişti sunt doamne cu vârsta cuprinsă între 60 şi 70 de ani, 54 de procente sunt femei cu aşa vârste. Altele sunt cu vârste cuprinse între 50 şi 60 de ani. Adică este vârsta la care mai greu convingi o persoană, un asistent parental profesionist, să ia un copil, un bebeluş", a declarat Lucia Caciuc, șef interimar al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.În Chişinău sunt 31 de asistenţi parentali care au în grijă 32 de copii. Cei care vor să îmbrăţişeze această profesie pot depune o cerere la direcțiile pentru Protecţia Drepturilor Copiilor, din sectoarele în care locuiesc.Alte date nu ne-au fost oferite de către responsabilii de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, deşi am făcut o solicitare oficială, în urmă cu aproape o săptămână.