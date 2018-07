Asistenţa Medicală Urgentă are ambulanţe noi. Mașinile sunt repartizate prin sate (FOTOREPORT)

23 de ambulanţe moderne din cele 69 achiziționate vor fi repartizate prin sate în scurt timp, după ce va fi definitivată procedura de înmatriculare. Alte trei maşini au ajuns deja la destinaţie. Automobilele noi sunt dotate cu utilajul medical performant care va permite salvarea mai multor vieţi omeneşti.



"Este un pulsoximetru care face o ditecţie a oxiginării sângelui şi arată pulsul. Alt aparat este un defibrillator care este semiautomat, care are o ghidare sonoră. Electrocardiograf, care îl vedeţi în faţă. Are posibilitate de a transmite online, din orice colţ al republicii electrocardiogramă la call centru la Chişinău", a spus Tatiana Bicic, vicedirector al Centrului de Asistență Medicală Urgentă.



Reprezentanţii Centrului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească susţin că ambulanțele ajung în ţara cu o mică întârziere, pentru că producătorul a decis să îmbunătăţească dotările acestora din contul său.



"Producătorul de autosanitare a început să trece la un nivel mai înalt. A motoarelor care sunt instalate pe ambulanţe şi anume de al Euro-4 la Euro-5", a zis Vasile Cucu, vicedirector al Centrului de Asistență Medicală Urgentă.



Satul Cărpineni, raionul Hânceşti, se numără printre localităţi care va primi o ambulanţă nouă. Pacienţii de aici, de rând cu cei din mai multe sate vecine, sunt deserviţi cu o autosanitară uzată.



Aceasta ambulanţă veche de 15 ani zilnic ajunge până la 20 de pacienţi. Iar medicii sunt nevoiţi în aceste condiţii să parcurgă zilnic câteva sute de kilometri.



"Pentru pacienţii nu sunt deloc favorabile aceste condiţii. Este foarte cald, drumurile sunt rele. Aşteptăm maşina foarte tare", a zis Liuba Pleșca, feldcer de urgenţ.



"Des să defectează, suntem nevoiţi două ori, cel puţin, pe săptămână să reparăm câte ceva. Condiţionere... aşa ceva nici nu se făceau la asemenea maşini", a spus Andrei Badea, şofer la ambulanţă.



Localnicii spun că după ce în sat va ajunge o ambulanţă nouă, calitatea serviciilor medicale va creşte considerabil.



"Asta e urgent, clar lucru, pentru toţi. Vor s-o pornească, s-a gluşit, nu merge mei departe, dar omul e bolnav."



"Dacă au mai multe chemări, cam greu vin. E veche, trebuie una nouă. De sigur, retrăiesc pentru copil trebuie să vină foarte repede."



Pentru procurarea ambulanţelor din bugetul de stat au fost alocate aproape 52 de milioane de lei. Recent, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat un credit de 12 milioane de euro pentru procurarea a 168 de autosanitare dotate cu tot utilajul medical necesar.