Asistent social de nota 11. Povestea Vioricăi Chirnicinîi, care de 14 ani este îngerul păzitor al celor aflaţi în dificultate

Într-un an dificil pentru toţi, Publika TV a decis să marcheze 11 ani prin poveştile unor oameni de la care avem ce învăţa. Am lansat campania "11 pentru Moldova" prin care vrem să descoperim împreună istoriile unor adevăraţi eroi. Medici, profesori, poliţişti, salvatori - toţi cei care ne demonstrează în fiecare zi că schimbările şi provocările ne fac mai puternici. Ei sunt eroii Publika TV. Sunt oameni care ne oferă lecţii de viaţă prin propriul exemplu.

Cum e să porţi povara problemelor unui sat întreg, ale bătrânilor singuri, ale familiilor cu mulţi copii şi bani puţini sau ale femeilor bătute zilnic de soţi? Viorica Chirnicinîi este asistent social în satul Logăneşti şi de 14 ani e îngerul păzitor al celor aflaţi în dificultate, motiv pentru care am ales-o erou al campaniei Publika TV "11 Pentru Moldova".

"Mergem la familia Gheorghiţă. Este o familie relativ tânără. Este mama, doi copii şi tatăl. Tatăl este cu vreo 20 de ani mai mare decât mama. Când am început lucrul cu această familie, era mai problematic, tatăl mai consuma băuturi alcoolice. Se descurcau cu greu, pentru că nu aveau un venit stabil pentru cheltuieli. ", a povestit asistentul social, Viorica Chirnicinîi.

Acum, familia Gheorghiţă este o familie frumoasă şi împlinită. Cu sprijinul autorităţilor au depăşit greutăţile, iar tatăl a renunţat la băutură.

"Datorită ajutorului am cumpărat un incubator, stă aici, l-am spălat, am scos puişori. Am cumpărat o maşină de spălat semiautomată, avem bani pentru medicamentele fetei, avem posibilitatea să ne cumpărăm produsele alimentare de care avem nevoie.", a spus locuitoarea satului Logăneşti, Elena Gheorghiţă.

Viorica Chirnicinîi este şi parajurist şi dă consultaţii victimelor violenţelor în familie.

"Eu am ajutat atunci această femeie să scrie cerere pentru ordonanţă de protecţie. După ce a fost această femeie şi şi-a rezolvat problema, la un timp a venit cu o prietenă, apoi cu o colegă, pe urmă cu o vecină care tot aveau o prietenă. Această femeie le spune "Hai, că pe mine Viorica m-a ajutat, o să te ajute şi pe tine".", a menționat asistentul social, Viorica Chirnicinîi.

Cel mai greu e să ia decizii care implică soarta unui copil. Poate număra pe degete minori pentru care a pledat să fie scoşi din familie. Viorica Chirnicinîi ţine legătura cu toţi copiii care deja au crescut mari într-un mediu sănătos.

"Plecam acasă doar cu acest gând, fac bine ceea ce fac? Am avut o fetiţă care în fiecare primăvară îmi aducea mărţişoare, venea de la Chişinău împreună cu asistentul de la centrul de plasament. Asta era tare plăcut, pentru că eu îmi dădeam seama că această fetiţă a ieşit dintr-o situaţie grea şi pentru ea e mai bine asta.", a afirmat asistentul social, Viorica Chirnicinîi.

Un ajun de Crăciun, Viorica l-a petrecut împreună cu poliţistul de sector în casa unei familii care a plecat să sărbătorească şi şi-a lăsat copiii singuri acasă.

"Acolo stătea un copil de trei anişori singur în casă. Stătea şi se uita la televizor. Părinţii erau plecaţi cu uratul, la naşi. Erau persoane care consumau alcool. Noi am stat acolo până au venit părinţii. Eu am spus ce sărbători interesante avem!", a povestit asistentul social, Viorica Chirnicinîi.

De 11 ani, Publika este alături de oameni. În tot acest timp, am descoperit oameni minunaţi care fac lucruri deosebite, deşi au slujbe obişnuite. Am hotărât să vi-i prezentăm, aşa că am lansat campania "11 Pentru Moldova".