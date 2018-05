Asigură pacea în ţări străine! 13 militari moldoveni, implicaţi în misiuni de pacificare, premiaţi de Ministerul Apărării

foto: publika.md

Şi-au pus viaţa în pericol şi au asigurat pacea în ţări străine. Vorbim despre militarii moldoveni, care din 2003 participă la misiunile de pacificare din zonele de conflict. 13 dintre ei au fost premiaţi de Ministerul Apărării. Cu distincţie s-a ales şi maiorul Sergiu Chetraru. Bărbatul a plecat în octombrie 2015 în Sudanul de Sud. Acolo a participat în operaţiuni aeriene.



"În 2016 vara au început lupte grele chiar în capitala Sudanului, s-au soldat cu peste 200 de morţi. Mai mult de două săptămâni toate zborurile au fost oprite, nu aveam asigurare cu apă, alimente, a fost o perioadă mai încordată", a spus Sergiu Chetraru, participant misiune de pacificare Sudanul de Sud.



A revenit acasă în mai 2017, nu înainte de a lăsa ceva în urma sa.



"Am dus viţă de vie, nişte butaşi care i-am sădit acolo. S-au acomodat bine la clima respectivă. Din câte ştiu, din informaţii urmau să dea roadă", a spus Sergiu Chetraru, participant misiune de pacificare Sudanul de Sud.



Şi femeile sunt implicate în misiuni ONU. Iulia Madan a fost detaşată în 2014, pe o perioadă de 18 luni, în Republica Centrafricană. Ea a lăsat acasă fiica de doar patru ani.



"Conflictul a escaladat, am fost blocaţi în apartament pe o perioadă de şapte zile, după care evacuaţi în Comandamentul misiunii, au fost careva atacuri asupra Statului Major precum şi asupra patrulelor, dar am trecut cu brio peste toate", a spus Iulia Madan, participant misiune de pacificare Republica Central Africană.



Autorităţile susţin că în viitor numărul pacificatorilor moldoveni detaşaţi în misiuni internaţionale ar putea creşte.



"Avem militari profesionişti a căror competenţe au fost testate în teatrele de operaţii şi pe poligoanele din mai multe ţări europene şi SUA. Ne dorim să creştem numărul femeilor militare în astfel de misiuni", a spus Eugen Sturza, ministrul Apărării.



Iar Organizaţia Naţiunilor Unite apreciază rolul militarilor noştri la asigurarea păcii pe glob.



"Mulţumesc cetăţenilor moldoveni care îşi fac serviciul în operaţiunile de menţinere a păcii, pentru contribuţia importantă pe care o au în promovarea acesteia, ziua de azi este dedicată lor şi le sunt recunoscătoare", a spus Dafina Gherceva, coordonatoarea rezidentă a ONU la Chişinău.



Moldova participă la misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU din anul 2003. Timp de 15 ani, 119 militari de la noi au fost detaşaţi în calitate de observatori în Coasta de Fildeş, Liberia, Sudan, Sudanul de Sud, Georgia, Republica Centrafricană sau Kosovo.