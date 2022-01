Jucătoarea de tenis Ashleigh Barty revine pe teren după o absență de patru luni. Australianca va juca la turneul WTA de la Adelaide. Ea își va începe evoluția direct din turul doi.Barty, lider mondial deja a 102-a săptămână consecutivă, a pus capăt sezonului în luna septembrie, revenind în Australia după ce a suferit o accidentare într-un meci din turul al treilea la US Open.Tenismena spune că îi va fi greu să revină și să obține rezultate remarcabile. Asta pentru că în 2021 s-a văzut clar că există o concurență enormă în circuitul feminin. Mai ales după ce Emma Răducanu și Leylah Fernandez au ajuns surprinzător tocmai până în finală la US Open.Ashleigh Barty nu a pierdut timpul cât a stat departe de tenis în ultimele luni. Ea s-a logodit la sfârșitul anului trecut cu Garry Kissick. Cei doi sunt într-o relație amoroasă de 5 ani, iar presa de la Antipozi a scris că alesul lui Barty are legături și el cu sportul. Kissick este colaborator la un club de golf din Australia.