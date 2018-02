ASEM şi-a respectat blazonul și a obținut victoria în fața formației Universității Tehnice

foto: publika.md

În etapa a 11-a a campionatului național de volei feminin echipa Academiei de Studii Economice și-a respectat blazonul și a obținut victoria în fața formației Universității Tehnice.



Clasată pe locul 3, echipa ASEM-ului a învins în deplasare pe UTM-Politeh, echipă clasată pe locul 7, cu scorul de 3-1.



După această victorie, echipa Academiei de Studii Economice a acumulat 21 puncte și s-a apropiat la un punct distanță de Dinamo Chișinău, gruparea de pe locul doi.



Fetele din echipa Universității Tehnice au început bine partida și au câștigat destul de clar primul set, scor 25-18.



Însă, ulterior, UTM-Politeh nu a mai putut menține ritmul impus și a cedat în toate cele trei seturi următoare.



Una din cele mai prolifice jucătoare din formația ASEM-ului a fost căpitanul de echipă, Cristina Manoilă-Cezar.



"Meciul a fost foarte greu, dar și foarte interesant, iar noi am luptat până la sfârșit. Suntem o echipă și am încercat mereu să ne susținem una pe cealaltă. Am luptat pentru fiecare minge și am reușit să câștigăm partida", a sus căpitanul ASEM, Cristina Manoilă-Cezar.



Căpitanul echipei UTM-Politeh, Natalia Popescu, a fost accidentată ușor în timpul partidei, însă a continuat să joace până la sfârșit.



"Am fost cu un pas în urma adversarelor, dar asta nu înseamnă că suntem mai slabe. Avem probleme în echipă, câteva jucătoare nu s-au putut prezenta la meci. Avem câteva jucătoare accidentate și asta cred că a fost un minus. Dar, pe viitor, o să ne străduim și o să învingem", a spus căpitanul UTM-Politeh, Natalia Popescu.



În următoarea etapă, cea de-a 12-a, ASEM va juca cu Speranța-2, iar UTM-ul va întâlni echipa Nord-City.



Lider al clasamentului, cu 25 de puncte, este campioana în exercițiu, echipa Universității de Stat.