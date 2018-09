ASD dezminte informațiile care au apărut în presă, referitoare la reparația drumurilor din țară

Administrația de Stat a Drumurilor dezminte informațiile care au apărut în presă, referitoare la reparația drumurilor din țară.

"Regretăm manipulările și falsurile lansate în ultimul timp cu o insistență cel puțin stranie din partea presei care pretinde că face expertiză corectă a proceselor economice. Facem referire aici la articolul manipulator și plin de atacuri susținute de falsuri la adresa autorităților în problema drumurilor.

Autorul acestui articol nesemnat pune la îndoială cifrele anunțate săptămâna aceasta de către președintele PDM cu privire la drumurile construite și reparate în perioada 2009-2016 și realizările din cadrul proiectului ”Drumuri Bune pentru Moldova”.

Informații expuse reale și care reflectă situația veridică din ultimii 9 ani.

Autorul neanunțat al acestui articol pune la îndoială faptul că în perioada 2009-2016 în Republica Moldova au fost construite sau reparate mai puțin de 1.000 de km sau în jur de 140 de km anual.

Aici este vorba despre lucrări de complexitate similară cu cele incluse în cadrul proiectului ”Drumuri Bune pentru Moldova”.

Această cifră se referă în primul rând la lucrările de reparații capitale și reabilitare a drumurilor. Reparațiile curente (plombarea gropilor, profilarea drumurilor din pietriș cu greider, calmatarea fisurilor, etc) nu au fost luate în calcul nici pentru perioada anterioară, nici pentru 2018.

În încercarea de a discredita aceste date, mold-street.com prezintă informații dintr-un raport al Curții de Conturi pentru anii 2014-2016, unde indică la grămadă lucrările de reparații capitale, reabilitare și cele de reparații curente. Anume prin acest procedeu manipulator au obținut cifra de 366 de km pe an.

Același procedeu este folosit și în continuare, când se prezintă datele corecte din rapoartele Administrației de Stat a Drumurilor, dar care sunt interpretate manipulator.

”Pe parcursul perioadei de raportare s-au efectuat lucrări de reparație și întreținere pe o lungime totală de 7.230 km, inclusiv pe drumurile naționale 3.150 km și 4.080 pe drumurile locale”.

Până aici – e adevărat. În continuare, însă, autorul scrie că numărul obținut de km este de ”șase ori și ceva mai mult decât a promis că face în acest an PDM și Guvernul Filip”.

Aici începe manipularea. Mold-street.com pune intenționat în aceeași oală, pentru a manipula opinia publică, lucrările de construcție, reparație capitală și întreținere, care nu au fost luate în calcul de autorități.

În acest an, ca și anterior, am efectuat lucrări de tratament bituminos al drumurilor. Ne-am ocupat de întreținerea curentă, am plombat gropile și am făcut și alte lucrări curente. Doar că ele nu au fost incluse în cele circa 1.600 de km care urmează a fi reabilitați până la sfârșitul anului curent.

Altfel, cifra finală ar putea să-i uimească neplăcut pe manipulatorii de la mold-street.com", se arată în comunicatul emis de ASD.md.