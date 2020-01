"Aşa preţuri la permis, ca în Hânceşti, nu există nicăieri. Pentru o literă, 500 de EURO". Premierul a publicat mesajele primite de la cetăţeni

Premierul Ion Chicu a publicat câteva din mesajele, primite de la cetăţenii nemulţumiţi de condiţiile în care se desfăşoară examenele pentru obţinerea unui permis de conducere. Asta după ce ieri şeful Executivului a scris că mai mulţi oameni i-au scris că la examen li se cer bani.

"...în continuare la subiectul probei practice a examenului pentru permis auto. Prezint mai jos un scurt extras al zecilor de mesaje, pe care le primesc ”în privat”. Adevărat Klondike pentru unii, domnilor... Ia să vedem care pe care, domnilor ”examinatori”...", a scris Ion Chicu.

Mai jos publicăm toate mesajele needitate, care fost publicate de premier.

Buna ziua Domnule Chicu.Va scri si eu referitor la examenele auto.Vreau sa va spun ca sotia mea,deja a 4 oara merge la examen extern.Tot ce pot spune ca examinatorii nu se comporta cu toti elevii la fel.Se vede clar ca cineva a dat mita,si cineva nu.Noi deja am luat nenumarate ore practice,adaugatoare l scoala un de a invatat sotia.Rezultat nici unul.Cel putin eu pot spune ca dupa ai mei 13 ani de soferi,sotia merge destul de bine pentru un incepator.Mereu la examen la traseu,examinatorul invoca ,,situatie de accident'' chear daca situatia data o provoca alt sofer iresponsabil.Noi nu cerem nimic,doar sa-si faaca treaba obiectiv si echidistant.Sper din tot sufletul ca miine sa sustina examenul auto si sa uitam de problema data.Va doresc un an nou fericit si realizari frumoase.

Доброго времени суток господин Премьер-министр. Хочу обратиться к Вам с просьбой разобраться с записью на практический экзамен в Бельцкое МРЭО. На данный момент ситуация просто ужасная, люди ждут очереди на экзамен по 2 месяца, в том числе и я! Если студент прошёл автодром, то по выезду в город у него просто не остаётся шансов сдать экзамен с первого раза, так как экзаменаторы смотрят не на то какими навыками владеет студент, а ТОЛЬКО на то, к чему можно специально придраться чтобы завалить экзамен!!! После этого снова начинается 3 круга отчаяния: запись в МРЭО, 2 месяца очередь и снова провальный экзамен! Надеюсь на Ваше понимание и конструктивное решение данной проблемы! Спасибо.

Referitor la examenele pentru permisul de conducere. Majoritatea nu reusesc sa dea aceste examene nici din a 5-10 oara si cauta vinovati. In logica lor - eu doar am sustinut examenul la scoala, inseamna ca astia de la ASP cauta motive sa ma pravale. Sotia mea a picat examenul de 5 ori. Si sunt recunascator examinatorilor pentru aceasta! Iar dupa ce a sustinut examenul la a 6-a incercare, i-am dat cheile la masina fara sa-mi fac griji. Anume in acea perioada de la 1-a incercare pana a sustinut examenul ea si a invatat a conduce! Nu la scoala cu tot cu lectii suplimentare. Am vazut toti colegii ei de grupa - peste jumate de an din acea grupa au obtinut permisul doar 2 persoane. Am fost prezent la toate examenele ei practice si am vazut contingentul de oameni ce vin acolo - fara nici o sansa si in mare parte constienti despre aceasta! Irosire de timp a lor, a examinatorilor si creare de cozi inutile la examene. Problema reala e ca pregatirea practica de la scolile auto e insuficienta (chiar strigator de insuficienta) si examenul intern la scolile auto nici examen nu poate fi numit. Iar oamenii primesc certificatul de absolvire a scolii auto si sperante goale. Propun sa incepeti cu o reevaluare a scolilor auto. O idee buna ar fi - scolile a caror absolventi nu trec pragul de x% pe o perioada mai mare in incercarile de a lua examenul sa i se suspende licenta pana la o reevaluare. Aceasta ar implica o atitudine mai corecta la examenele interne si respectiv si lectiil practice. Scolile pe intern deja pot sa aplice aceiasi practica referitor la instructori. Si la modalitatea de a obtinere a licenta de scoala auto sigur tot trebuie perfectate ajustari.

Bună ziua. Ma numesc …………. din Hincesti și as vrea sa va comunic ca așa preturi la permise ca în Hincesti nu exista nicăieri. Asa numitul inspector Rusu Vlad terorizează persoanele și special face în asa fel ca persoanele sa pice la examene. O simpla litera în permis costa 500 euro și nemaivorbind ca acest inspector se plimba cu 2 mașini de lux, inclusiv și colegii lui. Demult trebuia sa vina ziua acea ca acest cuib de șerpi sa fie distrus. Va mulțumim frumos. O zi frumoasa.

La Multi Ani! referitor la examenele pentru permise: ultima data cand am dat la Hancesti, s-a defectat masina pentru poligon si au adus-o pe cea cu care se merge in oras, cel mai curios era ca pedala de acceleratie avea joc(liuft), vitezometrul nu mergea(in codul rutier scrie ca este interzisa exploatoatarea), cum un incepator isi va da seama ca nu depaseste viteza de circulatie! o ramarca de asemenea din partea instructorului a fost "ba, ca nu intrat in viteza de din inapoi"! ma mir unde se duc banii pentru intretinerea masinelor! si ar mai fi o problema de ce instructiunile de aplicare a legii pentru obtinerea permiselor de conducere nu sunt sau nu-s publice, m-ar interesa ce dimensiuni are "garajul" si refugiul ala din care trebuie sa iesi in "3 manevre"! si nu ultima mai verificati scolile cum sunt poligoanele pe acolo, mai duceti instructorii pe la cursuri de calificare, ca sa nu sara la bataie!

Buna ziua domnule Ministru, Va scriu referitor la tema anunțată. Personal incerc sa iau examenul de aproape 2 ani, fiind picata de 6 ori din motive banale as spune si ne întemeiate, dar nu e doar asta o probleme, faptul e ca foarte greu putem sa ne programat pe internet la examen. Programa mereu arata ca nu sunt locuri libere si se poate de programat o data la 3 luni. Ce tine traseul de examinare, unele străzi de examinare sunt oribile exemplu(strada Cetatea Alba) care e plinaaa de gropi, sau strada pe care ajungem la MRU. Suntem demotivati, stresați, înjositi, luați in batjocura de catre examinatori, dar trebuie sa tacem caci toti vrem să luăm examenul...

Buna ziua si cu Anul Nou, d-nu Ion va sriu acest sms pentru a regula si a sustine elevii care sustin examenele pentru sustinerea permisului de conducere, estr o batae de joc si o nedreptate în orasul balti, elevii sunt nevoiti sa stea in frig sa tremure pină le vine rîndul shi chiar daca acest elev nui profesional dar conduce liber automobilul oricum nul trece deoarece in locul lui este altul care a dat bani shi sunt inca tare multe de spus dar sper ca va trebui o zi intreaga sa scriu, ştiu acest lucru deoarece sunt instructor la şcoala auto si tinem o legatura strinsa cu elevii depunînd tot efortul ca ei sa obtie cunostinţe de a conduce automobilul.........!! Va multumesc mult pentru atenţie, si un An nou Fericit

Господин Премьер министр , с праздниками Вас. Могу рассказать все что происходит . 1) Во первых огромные очереди . Студенты месяцами ждут своей очереди . Господин премьер министр - это не нормально , такого нет не в одной стране мира , чтобы человек для того чтобы попасть на экзамен ждал этого 2 месяца . - вторая огромная проблема в экзаменаторах . Это люди которые по 20-30 лет там работают и привыкли к различным «методам» оценивания . В 50% случаев - инспектор МРЭО не оценивает навыки студента , а ищет за что его завалить ... чтобы студент психанул и не ждал 2 месяца и сами знаете что . . . Работать должны профессионалы , люди которые прошли курсы по психопедагогике , которые умеют держать себя в руках и не кричать на людей ! А это сплошь и рядом . Нужно сделать полную переаттестацию всего экзаменационного состава REGISTRU и набрать на работу новых адекватных людей , которые будут правильно выполнять свою работу . - Сегодня созданы все условия , для того чтобы «завалить» студента - а ведь в нормальной стране , должны быть созданы все условия для того , чтобы научить его и оценить его навыки . У нас ( группа Автоинструкторов, директоров Автошкол , бывших работников МРЭО) есть много предложений , как разгрузить очереди , как сделать так - чтобы студент оставался довольным , чтобы государство заработало . Были бы рады если бы вы приняли во внимание это сообщение или ранее переданные нами в письменном виде на ваше имя – предложения

Privitor la tema anuntata cu examinatorii scolile auto sotia mea deja de 2 ani da examene si i se accentuiaza ca sa ia ore adaugatoare la soferie anume la acesti examinatori a cate 400-600 lei ora si minim 10 ore examinare. Concret a fost picata de catevai ori nefondat invocandu-se mai multe obiectii ce nu tin de securitatea in trafic sau o data doar din consoderentul ca eu ca sot mergeam in spatele masinei de examinare. Cei care motiveaza examinatorii sunt ajutati de catre ei cei care nu pe alocuri agresati verbal cu ridicari de ton.