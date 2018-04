Așa ceva nu ai mai văzut. Un câine la volanul unui automobil pe o stradă din Chișinău (FOTO/VIDEO)

Surpriză de proporții în trafic. Un câine la volanul unui automobil. Bineînțeles, nu el conducea, dar a creat impresia că ar fi el șoferul maşinii.

Se pare că animalul a rămas impresionat de rolul pe care l-a avut la volanul autovehiculului, pentru că la scurt timp a mai fost postat un filmuleț cu același patruped, doar că stătea pe scaunul alăturat şi cu privirea țintită în spre geam, cel mai probabil era impresionat de priveliștea din jurul său. Mai mult de atât, acesta se pare că medita pe celebra melodie "My heart will go on" de Celine Dion.

Filmulețele cu patrupedul au fost postate pe o rețea de socializare chiar de stăpânul acestuia. Cristina Lupaşcu, stăpâna patrupedului, ne-a mărturisit că e fetiţă şi că numele complet în paşaport e Kayla Christmas Star.

Dacă în Republica Moldova este un fenomen să vezi un patruped la volanul unui automobil, în orașul Auckland, din Noua Zeelandă membrii Societăţii pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) învaţă câinii vagabonzi să conducă maşinile. Prin acest mod extravagant, ei speră să atragă atenția opiniei publice asupra animalelor lăsate în voia sorţii, pentru a le ajuta să găsească o nouă casă.