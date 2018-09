AŞA CEVA NU AI MAI VĂZUT. Un bărbat din Bălţi şi-a amenajat o fermă la bloc. Vecinii sunt îngroziţi

Un locuitor din Bălţi şi-a amenajat o fermă la bloc şi le-a transformat viaţa vecinilor într-un coşmar. Oamenii au obosit deja să reclame mirosul insuportabil ce vine dinspre ocolul cu capre şi porci.



Locatarii au ajuns la capătul răbdării şi spun că vor da Primăria în judecată, pentru că nu se implică în soluționarea problemei. Deşi a fost formată o comisie care l-a obligat pe fermier să-și evacueze animalele până în 1 septembrie, situația nu s-a schimbat.



"Caprele sunt aici, dar el spune minciuni și zice că le-a dus. Am fotografii din data de 8 septembrie. Caprele mai erau aici ieri. Vecina le vede, caprele sunt aici."



"Chiar deunăzi o putoare de capuri, zdohnitură. Nu poți nici să tragi aer, eu mă mai duc în grădină, mai rup niște buruieni, fasole, te înăduși nu poți nici în grădină să stai."



"De fiecare dată implicăm poliția, organele de control, vin amendează și continuă mai departe și iată cu pretextele acestea eu o să mă duc ne hrănește cu țoi."



Proprietarul animalelor respinge acuzaţiile vecinilor și spune că a respectat termenul impus de autorităţi.



"Capre nu sunt, nimic nu e și gunoiul l-am dus până la întâi. A fost bine, a fost cald, mulțumim Domnului. Cum nu am dus, iacă mă duc cu mașina cu butoiul în mașină, aduc laptele și l-am strecurat, am penoplast, le așez", a spus Ion Zara, proprietar animale .



Bărbatul susţine însă că, odată cu lăsarea frigului, îşi va readuce turma de capre la bloc, pentru că problema mirosului va dispărea.