AS Roma și Real Madrid împart primul loc în clasament

Patrik Schick, atacantul clubului AS Roma, aşteaptă un meci dificil cu Real Madrid în Liga Campionilor, pe 27 noiembrie. Fotbalistul ceh consideră că "galacticii" reprezintă o forţă de temut, chiar dacă gruparea spaniolă s-a confruntat cu destule probleme în ultima perioadă.



"Realul rămâne Real. Jucăm în Liga Campionilor, cea mai valoroasă competiţie din Europa. Va fi un meci minunat pentru suporteri, iar pentru noi, jucătorii, - unul foarte dificil", a spus atacantul AS Roma, Patrik Schick.



După 4 etape disputate, Real Madrid şi AS Roma împart primele două locuri în clasamentul Grupeu G, cu câte 9 puncte la activ. A treia clasată, ȚSKA Moscova, are doar 4.

Drept pentru care, câştigătoarea acestei partide se va califica în optimile de finală - dejá. Totodată, cele două grupări se pot califica ”la braţ”, dacă ŢSKA va pierde puncte în partida ”de acasă” cu Viktoria Plzen.



Meciul AS Roma-Real Madrid se va juca pe "Stadio Olimpico" din Cetatea Eternă şi va fi transmisă în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 22:00.