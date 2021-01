Surpriză în optimile de finală ale Cupei Italiei de fotbal. AS Roma a fost eliminată din competiției, după ce a pierdut cu 2-4 partida de pe teren propriu cu Spezia Calcio.Meciul a început ca un duș rece pentru echipa gazdă, care a încasat două goluri în primul sfert de oră. Andrey Galabinov a transformat un penalty, iar Riccardo Saponara a dublat avantajul "vulturilor".Până la pauză, "giallorossi " au redus din handicap prin Lorenzo Pellegrini, care a înscris din penalty. Apoi, Henrih Mhitarian a restabilit echilibrul pe tabelă în minutul 73.Scorul de la 2-2 s-a menținut până la sfârșitul timpului regulamentar. În prelungiri AS Roma a rămas în 9 oameni pe teren, după ce Gianluca Mancini și Pau Lopez au fost eliminați.Spezia a profitat de superioritatea numerică și a punctat de două ori prin Daniele Verde și Riccardo Saponara, care și-a trecut în cont o dublă.Totuși, AS Roma ar putea pierde acest meci la masa verde. În timpul regulamentar, gruparea de pe "Stadio Olimpico" a efectuat trei schimbări, iar în prelungiri antrenorul Paulo Fonseca a apelat la alte trei, astfel că totalul modificărilor a ajuns la șase.Deși FIFA a acceptat recent efectuarea unei a șasea schimbări în prelungiri, regula nu este valabilă și pentru Cupa Italiei, lucru pe care AS Roma nu l-ar fi cunoscut.