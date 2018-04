AS Roma a detonat bomba în Liga Campionilor! Echipa italiană a eliminat-o pe FC Barcelona din UCL

Foto: talksport

AS Roma a detonat bomba în Liga Campionilor! Echipa italiană a eliminat-o din competiție pe una din principalele favorite la câștigarea trofeului, FC Barcelona, și s-a calificat în semifinale. După ce în meciul tur a pierdut cu 1-4, aseară AS Roma a reușit miracolul și s-a impus fără drept de apel în manșa secundă, scor 3-0.



Edin Dzeko a deschis scorul pe Stadio Olimpico după doar 6 minute.



În minutul 58 gluma s-a îngroșat. “Giallorossi” și-au dublat avantajul prin De Rossi, care a transformat impecabil un penalty.



Dominată copios, Barcelona a încasat și al treilea gol. Manolas a înscris cu capul în minutul 82 și a calificat-o pe AS Roma în penultimul act al competiției.



În semifinale a ajuns și FC Liverpool. "Cormoranii" au învins și în retur, pe terenul lui Manchester City după ce în prima manșă se impusese cu 3-0.



În partida de aseară, băieții lui Jurgen Klopp s-au impus cu 2-1, deși a fost conduși cu 0-1. Gabriel Jesus a deschis scorul în minutul 2, însă oaspeii au revenit în repriza secundă, marcând de două ori prin Salah și Firmino.



FC Liverpool s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după o pauză de 10 ani.