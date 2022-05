AS Roma a cucerit în premieră un trofeu european. Trupa lui Jose Mourinho a câștigat ediția inaugurală a competiției UEFA Europa Conference League.În finala disputată la Tirana, formația italiană a învins-o pe Feyenoord Rotterdam cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Nicolo Zaniolo în minutul 32.Feyenoord a avut ghinion în finală. Jucătorii grupării olandeze au avut două ocazii bune de a înscrie dar de fiecare dată au trimis balonul în bara porții apărate de Rui Patricio."E minunat! Ne doream acest moment, suntem foarte fericiți cu toții. Visul meu din copilărie s-a realizat", a spus Nicolo Zaniolo, mijlocaș AS Roma.Și dacă pentru AS Roma este primul trofeu european, atunci pentru antrenorul echipei, Jose Mourinho, este al cincilea.Anterior, lusitanul a câștigat Cupa UEFA și Liga Campionilor cu FC Porto, a triumfat încă o dată în Liga Campionilor cu Inter Milano, iar apoi a cucerit trofeul Ligii Europei cu Manchester United.