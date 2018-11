AS MONACO A RĂMAS FĂRĂ PATRON. Dmitri Rîbolovlev a fost REȚINUT

Foto: paginaderusia.ro

Proprietarul clubului de fotbal AS Monaco, Dmitri Rîboloblev, a fost reținut de poliția franceză. Omul de afaceri rus a fost arestat în ziua disputării partidei din Liga Campionilor dintre AS Monaco și Club Brugge.



Potrivit presei din Hexagon, cetățeanul rus este implicat într-un dosar în care este acuzat de acte de corupție, trafic de influență și complicitate la acest fel de infracțiuni.



Dosarul a fost deschis de procurorul general al Principatului Monaco. În timp ce era anchetat într-un caz de escrocherie în care era implicat şi un comerciant de obiecte de artă din Elveţia, miliardarul a beneficiat de tratament preferenţial din partea poliţiei monegasce şi chiar a ministrului justiţiei din Principat.



Oamenii legii au descins și la locuința lui Rîbolovlev, unde au efectuat percheziții. Dmitri Rîbolovlev a preluat AS Monaco în anul 2011, iar averea acestuia este estimată la 6,8 miliarde de dolari.