AS Monaco a rămas fără antrenor în ajun de Revelion. Demiterea vine pe fondul unor tensiuni cu jucătorii

Tehnicianul croat a preluat echipa în iulie 2020 și mai avea avea contract pe trei ani, cu opţiune de prelungire pentru încă unul.Echipa AS Monaco şi-a reluat joi antrenamentele. Jucătorii au efectuat teste pentru coronavirus şi, potrivit ziariștilor francezi, nouă dintre ei au primit rezultate pozitive. Fotbaliştii respectivi au fost izolaţi.Monegascii sunt pe locul 6 în Ligue 1, cu 29 de puncte, la 17 puncte de liderul PSG.Campionatul Franței se va relua pe 7 ianuarie, însă până atunci, AS Monaco are programat meci deja pe 2 ianuarie în 16-imile de finală ale Cupei Franței, cu Quevilly-Rouen, echipă din liga a doua valorică a Franței.AS Monaco este calificată în optimile de finală ale Ligii Europei, după ce a câștigat grupa B, din care au mai făcut parte Real Sociedad, PSV și Sturm Graz.