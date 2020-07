Artur Ioniță "spionul" tricolorilor. Internaționalul moldovean joacă de 6 ani la cluburi din Serie A

Mijlocașul de 29 de ani joacă în Serie A de șase ani și este familiarizat cu stilul de joc al vedetelor "Squadrei Azzurra", mai ales că aproape toți jucătorii cvadruplei campioane mondiale sunt legitimați la cluburi din prima divizie a campionatului Italiei."Mă bucur că voi putea să fiu în teren, lângă toți prietenii mei din Moldova și să lupt împotriva jucătorilor pe care îi întâlnesc în timpul sezonului. "Deși până la meci mai sunt aproape trei luni, Artur Ioniță deja a început să studieze redutabilul adversar al "tricolorilor"."Știm cu toții că Italia este, tactic, una dintre cele mai puternice echipe naționale din lume. Știm cât de puternici sunt fundașii și, în general, naționala. La sigur, vom avea ce analiza și învăța după acest meci. "În clasamentul FIFA, Italia se află pe locul 13, iar Republica Moldova - pe 175. Ioniță consideră că scorul final al partidei va conta mai puțin, iar pe primul plan va fi experiența pe care o vor acumula "tricolorii"."Avem nevoie de meciuri ca ăsta, trebuie să tragem de noi cât mai mult în așa meciuri, cum am avut și cu Franța, în care am arătat caracterul nostru și am demonstrat că putem lupta cu oricine. "Artur Ioniță a jucat la Hellas Verona între 2014 și 2016, iar de atunci şi până acum este la Cagliari Calcio. În 177 de meciuri jucate în Serie A și Cupa Italiei, mijlocașul "tricolor"a înscris 12 goluri și a dat 11 pase de gol.Meciul amical dintre reprezentativele Italiei și Republicii Moldova se va disputa pe "Stadion Ennio Tardini" din orașul Parma, pe 7 octombrie.