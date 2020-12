Artiștii, tot mai afectați de criza provocată de COVID-19. Sunt nevoiți să ceară ajutorul celor care le apreciază munca

Criza economică provocată de COVID-19 i-a afectat şi pe artişti. Dumitru Moroz produce obiecte de artizanat, iar în ultimii ani s-a specializat pe genți şi articole din piele, foarte apreciate peste hotare. Însă, din cauza pandemiei, vânzările au scăzut brusc și a acumulat datorii. Acum, riscă să rămână și fără spațiul pe care îl închiriază pentru atelier."Nimeni nu a fost pregătit, e o situaţie care i-a luat în suprindere pe toţi şi au fost pregătiţi cei care au conturi în bancă şi cei care au un business mare. "În urmă cu şapte ani, Dumitru Moroz a înfiinţat afacererea de marochinărie, iar principalii săi clienţi sunt moldovenii din diasporă. Însă, în acest an, tot mai puţini oameni îşi permit să cumpere genţi hand-made."Vindem de trei ori mai puţin."Până la sfârşitul anului, Dumitru Moroz trebuie să achite datoriile pentru chirie."Mi-au pus nota de 50 de mii de lei şi eu trebuie să-i achit până la sfârşitul anului, de nu, voi fi cercetat de Curtea de Conturi. Asta e. Şi dacă ajunge cazul în judecată, voi fi taxat la această sumă cu plus 17 procente."Artistul este nevoit să ceară ajutorul celor care îi apreciază munca, pentru că nu are susţinere din altă parte."Statul a avut grijă să ne taxeze, să ne penalizeze şi a gestionat foarte prost această criză."Ca să-şi poată continua afacerea, Dumitru Moroz are nevoie de 8 mii de dolari. În ajutor i-au sărit mai mulți prieteni și admiratori, care au lansat pe facebook o campanie de colectare de fonduri. Până acum, au fost adunaţi peste 2600 de dolari.