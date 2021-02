Artiştii plastici, indignaţi de felul în care arată suporturile pentru expoziţia permanentă cu vânzare din Parcul Catedralei Mitropolitane

Picturile, obiectele artizanale și hainele tradiționale au nevoie de o atmosferă mai caldă, nu de beton şi metal. Asta susţin artiştii plastici, indignaţi de felul în care arată suporturile ridicate de municipalitate pentru expoziţia permanentă cu vânzare din Parcul Catedralei Mitropolitane."Culoarea este întunecată şi întunecă parcă intri într-un stres aşa.""Stau aşa pe betonul acesta, nici ploaie nici, nu se înţelege, cum este făcut. Cine a făcut proiectul, în primul rând, nu a vorbit cu pictorii care stau aici.""Au construit, nici nu s-au terminat lucrările, dar deja se deteriorează. Nu ştiu ce va fi peste un an - doi. Dacă ne va fi comod sau nu, cum să punem tablourile, nu am idee. "Locuitorii oraşului sunt şi ei indignaţi de designul ales."Cimentul acesta dă o părere de brutalitate. Dar se poate de modificat, o culoarea să mai fie cred că ar avea un fon mai bun.""Eu cred că nu este prea reuşit. Sunt cam grele, nu oferă un aspect frumos.""Nu este chiar frumos betonul. Se putea făcea din lemn, mai aproape de natură."Pretorului sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, susţine că proiectul a fost coordonat şi aprobat de autorităţile municipale. Conceptul "Aleii artiştilor" aparţine tânărului arhitect Alexandru Sava."Nu o să încerc să contrazic pe cineva sau să încerc să conving pe cineva. A fost o propunere, care a fost acceptată, pentru care am obţinut şi o finanţare de la executarea lor.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretor sectorul Buiucani.Proiectul "Aleea artiştilor" costă 80 de mii euro și este implementat cu sprijinul Agenţiei turcĕ pentru cooperare şi coordonare. 400 de mii de lei au fost alocaţi de Pretura Buiucani. Decizia de strămutare a expoziţiei din scuarul Mihai Eminescu a fost luată de municipalitate, deoarece zona se transformase într-o piață de anticariat.