Artiștii, ÎNDUIOȘAȚI de DRAMA Filarmonicii: Flăcările de ieri îmi sfâşiau inima

Zeci de mesaje şi fotografii emoţionante au fost postate pe internet, după ce Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" a ars ca o torţă. Artiştii care şi-au început carierea pe scena Filarmonicii sau au susţinut acolo concerte frecvent şi-au exprimat regretul faţă de această tragedie din cultura naţională.

Dirijorul Petre Neamţu apare pe Facebook într-o imagine emoţionantă. El a fost surpins cum stă lângă câteva instrumente muzicale care au mai putut fi salvate din flăcări. Soprana Valentina Naforniţa a scris că este alături sufleteşte de cultura şi oamenii de artă de la noi. Ea i-a îndemnat pe toţi să fie solidari şi să contribuie la renovarea Filarmonicii.

"Nu ne arde nimeni speranța! Sunt cu sufletul alături de țara mea, de cultură, de oamenii de artă, de publicul ce acum stă și plânge în urma incendiului devastator care pur și simplu a spulberat Filarmonica Națională. Să fim solidari, să ne ajutăm, să reînviem din cenușă!", a scris soprana pe Facebook.

Şi interpreta de muzică populară Zinaida Julea ne-a spus că a privit neputincioasă cum arde Filarmonica, locul unde şi-a început cariera la doar 16 ani.



"Filarmonica a fost leagănul începutului carierei mele. În 1968, eram o copilă de doar 16 ani când am urcat pe scena de la Filarmonică unde am cântat alături de Serghei Lunchevici, Nicolae Sulac, Ansamblul "JOC", toţi eram acolo. Pe atunci nu era Palatul Naţional. Eu cunosc fiecare centimetru de la Filarmonica Naţională. Flăcările care ardeau ieri îmi sfâşiau inima", a spus Zinaida Julea.



Şi alţi artişti şi-au amintit cu lacrimi în ochi de vremurile când s-au lansat pe scena de la Filarmonica Naţională, din care acum s-a ales doar scrumul.



"Este o tragedie. Noi cam toţi ne-am început activitatea la Filarmonica Naţională. A fost o perioadă frumoasă, plină de tinereţe, de început de calea artistică. Toţi care au posibilitatea, să pună acum umărul pentru cultura noastră, această instituţie avea nevoie de o reparaţie", a declarat Nicolae Gribincea, conducător artistic al Ansamblului Etnofolcloric "Plăieşii".



Într-o postare pe Facebook şi maestrul Nicolae Botgros a scris că ziua de joi a fost una neagră pentru cultura din ţara noastră. Am simțit un nod în gât și am avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare când am auzit despre cele întâmplate, a scris Botgros pe Facebook.