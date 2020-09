Artiștii Filarmonicii Naționale și-au cântat durerea la Orheiul Vechi

Şi-au cântat durerea la poalele stâncilor de la Orheiul Vechi. Artiştii Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici", rămaşi pe drumuri după ce clădirea care i-a adăpostit decenii la rând a ars practic din temelii, au urcat pentru prima dată pe scenă după tragedia de joi. Colectivul a fost susţinut cu aplauze de cei aproximativ 150 de spectatori."Simt un pic, din partea membrilor o greutate în suflet. Dar sper că un oarecare concert în felul acesta o să deschidă sufletul tuturor oamenilor. O să fie totul bine!""Îmi vine să plâng. Emoţiile mă copleşesc. Le doresc să-şi găsească un acoperiş, o casă, am în vedere un loc de muncă, ca să le putem admira talentul.""Am venit să ne odihnim de rutina zilnică. Muzica în sânul naturii te inspiră şi îţi creează buna dispoziţie."Unii spectatori s-au lăsat antrenaţi de ritmurile muzicii."La sfârşit am zis că trebuie să dansăm, nu putem să stăm. Am reuşit să ne satisfacem pofta de tango pentru că ne era foarte dor de el."Artiştii şi-au stăpânit cu greu emoţiile. Publicul a fost cel care le-a dat puteri să uite de necazul abătut asupra Filarmonicii."Destul de greu. Însă cultura nu trebuie să stagneze. Însuşi concertul de astăzi, după o pauză foarte mare ne-a reînviat, ne-a umplut de energie, de visuri. A fost minunat.""Programul care l-au pregătit aceşti minunaţi băieţi din ansamblul "Concertino" este unul select aş vrea să zic. Cu muzică de piazzola, cu tango, pasiune, dragoste."