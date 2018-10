Artista Tracy Chapman a dat-o în judecată pe Nicky Minaj. Ce s-a întâmplat

Deși este una dintre cele mai mari cântărețe contemporane, Tracy Chapman este o prezență discretă în viața publică. Câștigătoare a patru premii Grammy, artista a luat atitudine atunci când una dintre melodiile ei a fost folosită fără permisiunea ei, scrie libertatea.ro.

Nicky Minaj a fost dată în judecată după ce a folosit mai multe fragmente din "Baby Can I Hold You", hitul lui Tracy din anul 1988.

Minaj cântă împreună cu rapperul Nas piesa "Sorry" deși nu a obținut permisiunea lui Chapman. Rapperița nu a inclus melodia în albumul pe care l-a lansat recent, dar piesa a fost lansată la un post de radio şi este încă disponibilă online.

Chapman a cerut despăgubiri a căror valoare nu a fost făcută publică şi blocarea difuzării piesei. Printre cele ma cunoscute melodii ale lui Tracy se numără "Fast Car", "Talkin" about a Revolution", "Crossroads", "Give Me One Reason" și "Telling Stories".