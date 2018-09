Arthur Mitchell, primul dansator vedetă afro-american, a murit la 84 de ani

Artistul newyorkez Arthur Mitchell, primul dansator vedetă afro-american, a murit miercuri la 84 de ani, a anunţat Dance Theatre of Harlem, compania de dans pe care a cofondat-o în 1969, scrie agerpres.ro.

Născut şi crescut în Harlem, dansatorul a intrat în compania New York City Ballet, în 1955, după ce a fost reperat în musicalul 'House of Flowers', al scriitorului Truman Capote.



Într-un interviu acordat în iunie cotidianului New York Times, Arthur Mitchell a rememorat primele reacţii ostile ale publicului şi comentariile rasiste, când a interpretat primul său rol principal în sezonul 1955-56.



În 1957, coregraful de origine rusă George Balanchine, cofondator al New York City Ballet, îi oferă primul rol principal în 'Agon', pe care l-a interpretat alături de balerina albă Diana Adams, ceea ce nu se mai văzuse vreodată.



"Toată lumea era împotriva lui", a spus Arthur Mitchell referindu-se la Balanchine. "Ştia că aşa o să se întâmple, aşa că m-a avertizat (...) prietene trebuie să fii perfect, mi-a spus el", a povestit Mitchell.



Având o carismă ieşită din comun şi dotat cu o eleganţă naturală, el a refuzat mult timp să fie mediatizat ca primul dansator de culoare american care ajunge la un asemenea nivel. În 1962, Arthur Mitchell devine primul dansator vedetă afro-american din istorie. El a dansat cu compania New York City Ballet până în 1970.

Angajat în mişcarea pentru drepturile civice, el a creat alături de Karel Shook, în 1969, compania Dance Theatre of Harlem, susţinând primele sale cursuri într-o fostă parcare de pe strada 152. După 50 de ani, 'DTH' a devenit o instituţie.



În iunie 2015, la 40 de ani de la primii paşi ai lui Arthur Mitchell alături de New York City Ballet, dansatoarea Misty Copeland a devenit prima dansatoare americană de culoare promovată primă balerină.