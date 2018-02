ARTĂ ÎNTOARSĂ ACASĂ. Trei sculpturi sustrase în timpul războiului civil din Liban au fost repatriate

Eveniment impresionat la Muzeul Naţional din Liban, unde au fost expuse 3 sculpturi antice repatriate de curând din Statele Unite. Operele de artă au fost furate în perioada războiului civil.



Printre piesele expuse se numără un cap de bour vechi de peste 2 mii de ani realizat din marmură. Opera de artă a fost furată dintr-un templu fenician din sudul Libanului.



Ţara e hotărâtă să recupereze toate obiectele sustrase din ţară în perioada neagră a anilor 70-80, marcată de un sângeros război civil.

"Vrem să repatriem cât mai curând posibil astfel de opere de artă, indiferent unde se află acum şi indiferent de unde au fost furate în timpul războiului", a spus ministrul Culturii din Liban, Ghattas Khoury.



"Am un mesaj pentru cei care se ocupă cu traficul ilegal de artă în Liban: am zero toleranţă pentru voi, zero, indiferent cine intervine pentru voi, am zero toleranţă. Oricine aţi fi, vă voi urmări şi o să recuperez tot ceea ce ne aparţine", a spus ministrul Culturii din Liban, Ghattas Khoury.



Cele 3 sculpturi recuperate sunt evaluate la peste 5 milioane de dolari. Au fost descoperite în galeriile unor colecţionari privaţi, iar Libanul a solicitat ajutorul autorităţilor americane. Cazul a fost examinat de un procuror districtual din New York, care a decis repatrierea operelor de artă.