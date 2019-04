Artă din rădăcinile copacilor. Un bărbat din Căuşeni adună buturugile smulse după tăierea arborilor

foto: okazii

Artă din rădăcinile copacilor. Un bărbat din Căuşeni adună buturugile smulse de angajaţii primăriei după tăierea arborilor. Le curăţă şi le prelucrează în adevărate opere de artă ce sunt expuse apoi pe străzile oraşului.



"Aceasta este prima mea buturugă. Am adus-o acasă, am cumpărat-o. Am curăţit-o asta mi-a luat aproximativ trei săptămâni de zile. Pe urmă, iată, vedeţi, am plantat flori în ea şi mai pun flori împrejurul ei", a spus Sergiu Morcan, gospodar.



Bărbatul are 42 de ani şi este pasionat de lemn încă de mic copil. După ce o parte din plopii din oraş au fost defrişaţi, ca urmare a sutelor de plângeri din partea localnicilor afectaţi de puful arborilor, bărbatul a decis să le dea rădăcinilor o nouă viaţă.



"Am scos trei dar nu e atât de uşor de ridicat fiindcă în tulpinile acestea sunt aranjate lângă tulpinile cu canalizare, cu apeduct şi avem foarte mari probleme. Dacă ne permite anotimpul săptămâna viitoare mai ridicăm trei care într-adevăr trebuie urgent care stau alături de trotuar unde vrem să amplasăm pavaj", mai spune meşterul.



Până la sfârşitul anului, autorităţile locale speră să scoată din pământ 30 de plopi.



"Această galerie de artă va fi un bun accesoriu pentru gazoanele noastre din Căuşeni. Vor fi instalate în spetele meu, unde a fost reîmprospătat, a fost retezat pământul vechi şi împrospătat cu pământ nou. Vor fi plantate flori", a spus Nicolae Poznanschi, specialist în secţia gospodărie, Primăria Căuşeni.



Locuitorii oraşului sunt de acord cu ideea:



"O să fie frumos, eu sper că o să fie un lucru frumos. Am mai văzut în alte părţi şi foarte bine o să fie."



Cheltuielele pentru defrişarea copacilor, transportarea şi prelucrarea acestora sunt suportate de primăria din Căuşeni.