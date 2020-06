Arşiţa, PERICOL pentru animalele domestice. Cum au grijă gospodarii de ele pe timp de caniculă

Canicula afectează nu doar oamenii, ci şi animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Reprezentanții instituției recomandă ca animalele domestice să fie adăpate corect pe timp de arșiță.

De exemplu, vacile trebuie să consume în jur de 115 litri de apă pe zi, iar pentru porci e nevoie de până la 20 de litri zilnic. Totodată, animalele nu trebuie să stea închise în încăperi mici, iar când temperaturile sunt ridicate pășunatul și priponirea acestora pe deal este de evitat.



Mariana Pânzari din satul Cigârleni, raionul Ialoveni, are o vacă și un vițel. Femeia nu ştie de recomandările experţilor, dar spune că oricum le dă mai multă apă animalelor pe timp de caniculă.



"Este important să fie bine hrănită, la fel și bine adăpată, pentru că de asta depinde sănătatea ei și calitatea laptelui. Pe timp de iarnă o vacă bea patru căldări de apă, adică 40 de litri, dar pe timp de vară poate să fie și mai mult. Poate să bea vreo 60 sau 80 de litri de apă", a spus Mariana Pânzari.



Despre faptul că un porc ar trebui să primească în jur de 20 de litri de apă, Maria Guțanu a aflat de la noi.



"- Trebuie să le dăm mai des de băut. Fără apă e periculos, ei pot să se îmbolnăvească.

- De câte ori pe zi le dați apă?

- De câte ori vin aici, nu mai număr de câte ori, dar de patru sau cinci ori numaidecât.

- Cam câți litri pe zi le dați?

- Vreo 30-40 de litri se duc", a explicat femeia.



Ștefan Leu are de peste 10 ani un cal în gospodărie: "Ne străduim să-l punem unde e mai umbră, ca să nu-l afecteze tare. Uneori când e prea cald afară îl mai aducem și acasă. Cosim buruian și îi aducem acasă. Cum ai grijă de tine, așa ai grijă de animal, căci are și el suflet".



Şi păsările suferă din cauza caniculei. Ana Trohin are în jur de 50 de pui și rațe: "Avem grijă de ele. Le măturăm, le dăm mâncare, le dăm apă de patru sau cinci ori pe zi. Le spălăm vasele. De la căldură. ei fac păduchi repede. Punem boz în casă la ei. Și răcoare ține, dar și îi apără de păduchi".



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vor fi temperaturi de până la 33 de grade la umbră, iar noaptea, de 22 de grade.