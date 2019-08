ARSENAL, TRANSFER ISTORIC. "Tunarii" l-au achiziţionat pe Nicolas Pepe de la Lille

Foto:sport.gentside.com

Arsenal Londra a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. "Tunarii" l-au achiziţionat pe ivorianul Nicolas Pépé de la Lille pentru suma de 80 de milioane de euro. Mijlocaşul a semnat un contract pe 5 ani cu gruparea de pe Emirates Stadium şi deja a efectuat primul antrenament sub comanda antrenorului Unai Emery.



" Este un moment foarte emoţionant, deoarece nu a fost uşor să ajung aici. A fost un drum lung şi am trecut prin multe greutăţi, aşa că transferul la acest club mare este o recompensă. "



Nicolas Pépé are 24 de ani şi a jucat două sezoane pentru Olympique Lille. În tricoul clubului francez, el a marcat 35 de goluri în 74 de meciuri.



Pentru naţionala Costei de Fildeş, Pépé a susţinut 13 partide şi a înscris patru goluri, unul fiind marcat într-un amical jucat împotriva selecţionatei Moldovei, câştigat de ivorieni cu 2-1.