Arsenal Londra și Manchester United vor continua lupta pentru trofeul Ligii Europei

Formațiile engleze Arsenal Londra și Manchester United continuă lupta pentru trofeul Ligii Europei. „Tunarii” s-au calificat în semifinalele competiției după victoria categorică pe terenul grupării Slavia Praga, scor 4-0.Deși au scos o remiză în tur, scor 1-1, cehii au fost dominați clar în partida de pe teren propriu. În prima repriză, în decurs de 6 minute, Arsenal a marcat de trei ori, prin Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette și Bukayo Saka.După pauză, Lacazette a mai înscris un gol.Pe Old Trafford, Manchester United a dispus de Granada cu 2-0, la fel ca și în tur. Edinson Cavani a deschis scorul în minutul 6.Pe final, Jesus Vallejo a marcat în propria poartă.Într-un alt meci de aseară, AS Roma a remizat cu Ajax Amsterdam, scor 1-1. La golul „lăncierilor”, înscris de Brian Brobbey, „giallorossi” au răspuns prin reușita lui Edin Dzeko.AS Roma s-a calificat în careul de ași grație victoriei din tur cu 2-1.Tot aseară, Villarreal a dispus de Dinamo Zagreb, scor 2-1. Formația spaniolă, care s-a impus cu 1-0 în prima manșă, s-a calificat în semifinale.Acolo, trupa lui Unai Emery va înfrunta pe Arsenal. În același timp, Manchester United va întâlni pe AS Roma.Turul semifinalelor este programat pentru 29 aprilie, iar returul – pentru 6 mai.