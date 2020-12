Arome de sărbătoare în brutăriile din Capitală, unde se prepară rulade şi cozonaci de Crăciun

Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, iar brutarii lucrează de zor pentru a prepara cele mai gustoase rulade şi cozonaci. În aceste zile, o brutărie din Capitală arată ca un adevărat furnicar. Angajaţii spun că produsul este pe placul moldovenilor, iar în acest an, ei preferă cozonaci cu umplutură de vişine, mac, dar şi cu petale de trandafir.

De 15 ani Maria Macari coace cozonaci şi spune că an de an aceştia sunt la mare căutare şi în perioada Crăciunului.



"În cozonac se pun cele mai calitative produse. Grăsimi cu un procent înalt, cum ar fi untul doar că de 82 la sută, o făină de calitate înaltă, ouă doar de casă. Şi umpluturile totuşi sunt diverse. Avem mac, avem petale şi nuci, avem ciocolată", a spus Maria Macari, brutăreasă.



Brutarul spune că pentru prepararea unui cozonac este nevoie de aproximativ 9 ore ca produsul să iasă de calitate.



"Este un cozonac rumen, cât la suprafaţă, cât şi la talpă. Ceea ce trebuie să căpătăm noi, în interior umed şi umplutură repartizată peste tot, când se taie hrincele se vede destul de bine", a explicat Maria Macari.



În fiecare an, brutarii încearcă reţete noi.



"În cozonac sunt îmbibate trei tipuri de arome puternice. Păstaia de vanilie, mezul de la păstaia de vanilie, ţucatele, zestul ăsta de portocale şi lămâie şi nucuşoara", a declarat Maria Macari.



Gospodinele spun că prepară cozonaci după reţete tradiționale, dar uneori preferă să încerce şi ceva mai deosebit:



"Anul ăsta chiar mi-am pus în gând să coc cozonaci şi iată am cumpărat produse pentru a coace cozonaci de Crăciun".



"Am să îl fac singură, pentru că stau acasă şi nu lucrez şi cred că am să mă ocup că îmi place".



"Totul o să gătim cu mâinile noastre, totul o să fie de-al nostru".