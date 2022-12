Aroma sărbătorilor, la brutăriile din ţară. Ce produse de patiserie preferă moldovenii

Miros de cozonaci, de turte dulci şi alte gustoşenii savuroase în brutăriile din ţară. Perioada deserturilor de crăciun este în toi, iar brutarii muncesc de zor pentru ca de pe mesele moldovenilor să nu lipsească nimic din produsele de patiserie tradiţionale.

La mare căutare rămâne şi în acest an celebrul cozonac după reţetă italiană - Panettone. Acesta poate fi găsit pe rafturi în diferite mărimi, iar preţul variază între 30 şi 130 de lei.



De zece zile, al brutăria din Bardar se munceşte de zor pentru ca de Revelion şi de Crăciun mesele moldovenilor să fie pline cu bunătăţuri tradiţionale precum torte, turte dulci, dar şi tradiţionalii cozonaci.



''Cele mai întrebate produse sunt panettone cu diverse umpluturi, în mod special cu stafide şi portocale şi cu ciocolată. Ruladele cu o diversitate mult mai mare, cu vişină, cu ciocolată, cu mac, cu nucă, am făcut şi un mix dintre vişină şi ciocolată. Iarăşi am avut cerere la aceste turte dulci sub diferite forme şi figurine precum brăduţ, barba lui Moş Crăciun, fulgul de nea sau cerbul'', spune DORIN PLATON, şef producţie.



La mare căutare sunt colacii şi crăciuneii cu care gospodarii vor întâmpina cetele de colindători.



''Acum facem un colăcel dulce, va fi cu flori, frumos decorat, uns cu ou. Se primesc colindătorii, se primesc oaspeţii de Crăciun, chiar la copii. De la ora opt dimineaţa începem lucrul, toate comenzile ne străduim să le facem. Îmi place să fac, să fie toţi mulţumiţi, să fie gustos, să le placă tuturor'', explică VERA GRIGORIŢA, brutar.



Proprietarul brutăriei spune că preţul produselor în acest a crescut din cauză că şi materia primă costă mai mult, dar şi pentru că toate cheltuielile de întreţinere s-au majorat simţitor. Cu toate acestea, cererea este mare, spune antreprenorul.



''Din cauza creşterii preţurilor la materie primă şi mai ales la resursele energetice, am fost nevoiţi să ajustăm. Am căutat să nu fie prea mult, până în zece procente pentru ca să păstrăm un nivel de accesibilitate a produselor. Este cerere, avem comenzi pentru produsele de sezon, de Crăciun'', afirmă VICTOR NISTORICĂ, proprietar brutărie.



Preţul colacilor variază între 10 şi 30 de lei. Turtele dulci costă 30 de lei. Cozonacii de 100 de grame se vând cu 30 de lei, iar cei de 450 de grame - cu 130 de le