AROMĂ DE PLĂCINTE LA DROCHIA. Localnicii organizează în fiecare an un festival de Rusalii

Foto: Adevarul

În nordul ţării, Rusaliile sunt de neconceput fără plăcinte, iar de trei ani, la Drochia este organizat şi un festival dedicat acestora. La Hăsnăşenii Mari, gospodinele s-au întrecut în a găti bunătăţi, iar bucatele alese au fost condimentate cu muzică bună şi dans.



"Reţetele vechi de la bunici împrumutate şi s-au făcut plăcinte, coptură, sarmale aşa cum le făceau bunicii."



"Am venit cu bucatele tradiţionale moldoveneşti fiindcă îl păstrăm şi ne iubim neamul. Am aşteptat cu nerăbdare această ediţie frumoasă."



Aromele au ademenit oaspeţii la festival. Aceştia au putut gusta plăcinte cu brânză, cartofi sau varză.



"Suntem aici din anul 2008 şi mi-e tare drag satul. Oameni gospodari, harnici, dornici de oaspeţi."



"Sunt gospodine foarte bune în satul ăsta, foarte bine, o atmosferă plăcută. Suntem cu familia. Am gustat din peşte, am gustat din zeama de peşte, din vinul lor. "



Şi pentru că nu s-a întâmplat niciodată ca moldovenii să gătească doar un fel de mâncare la sărbători, Petru Mazurchevici a gătit şi o ciorba de peşte.



"Tradiţia noastră. Suntem pescari şi vânători şi trebuie să ştim cum se fac bucatele", a spus Petru Mazarchevici, gospodar.



La sărbătoare nu a lipsit nici mămăliga cu friptură.



"S-a fiert în timp de trei ore. Carnea a fost preparată de ieri, e pusă la marinat cu toate ingredientele. Ca să primeşti o friptură originară ca la Hăsnăşeni, trebuie să o marinezi la ziua de ieri."



Pe scena au evoluat 13 ansambluri folclorice din raion, care au încântat oaspeţii cu muzică şi dansuri populare.



Printre oaspeţi s-a numărat şi deputatul democrat Corneliu Padnevici.



"An de an este tot mai interesant. Lumea este entuziasmată să vină, să participe, să prezinte acele valori, acele culturi, dansul popular, bucatele noastre foarte gustoase, ceea ce este foarte important să transmitem generaţiei tinere", a declarat Corneliu Padnevici, deputat PD.



Evenimentul organizat de Rusalii are ca scop promovarea tradiţiilor.



"Duminica mare este sărbătoare în care fiecare gospodină pregăteşte o plăcinţică cât mai gustoasă, gospodarul un pahar de vin şi în felul acesta vom continua sper eu această tradiţie frumoasă ca să păstrăm tot ce am acumulat de la predecesorii noştri", a menționat Valeriu Varmari, primar Hăsnăşenii Mari.