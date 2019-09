AROGANȚĂ! Un deputat ACUM a respins plângerea unui cetățean, pentru că ar conține greșeli gramaticale și a fost scrisă de mână (FOTO)

Moldoveanca Minodora Prisacu, stabilită peste hotare, este idignată de răspunsul deputatului ACUM, Radu Marian, la o scrisoare trimisă de un cetățean. Parlamentarul a respins petiția unei femei din motivul că are greșeli gramaticale și nici nu e tapată la calculator, iar el nu are timp pentru "așa prostii".



Minodora Prisacu a venit cu un mesaj critic către deputatul Radu Marian.

"De curând, o simplă femeie de la țară și-a luat inima în dinți și a scris o plângere, unui deputat, ales nou nouț! Femeia, fiind entuziasmată de noile schimbări, era mai mult ca sigură că, noul deputat, va reacționa! Și deputatul, a reacționat, numai nu așa cum a așteptat femeia. Deputatul Radu Marian, i-a răspuns femeie cu o Aroganță nemaipomenită! Cică petiția are greșeli gramaticale și nici nu e tapat la computator, iar el nu are timp pentru așa prostii! Și plin de aroganță crețul mai adaugă "așa trebuie să fie o solicitare pentru deputatul Radu Marian" adică numaidecât în Word și fără greșeli."

Internauții au comentat gestul deputatului ACUM ca fiind unul arogant.

"- Aista a nimerit din întâmplare în parlament si cu părere de rău acolo sunt mai multi cretosi de alde dinsu.

- Da ce? Femeia aia, biata de ea, a trimis cumva o lucrare la un concurs de literatura, sau a trimis o petitie unde si-a zis pasul ei de om simplu si muncitor? Ia faceti-le deputatilor astora un examen la limba romana si puneti va rog, rezultatele aici, pe fb. Sa vedem cat de carturari sunt, ca destepti si hatri deja stim ca sunt!

- E un deputat, de prost gust, dacă a ajuns în vârful piramidei, să nui para buricul pământului, și e mare cărturar, în ghilimele, și să fie mai amabil cu lumea care lau votat.

- Pe cântărețiul aceasta crețos l-am văzut și eu parcă schiolaia un câine la legătoare, înseamnă că cât talent are în înăuntru dă și pe dinafară. Să-i fie rusine dar să nu uite că mai vin alegeri. Și că acum este deputtat este din greșală o mare greșeală....

- Ajungând deputat la 28 ani, e clar că i s-a urcat urina la creer, dar nu înțeleg cine l-a ,,făcut'' deputat, pentru care merite? Ce experienză şi în ce domeniu are? Ori nu-i important, că deputații în afară de lână pot să nu aibă nimic în cap, numai şmecheri să fie şi să se țină cu cei care câştigă alegerile?

- Eu din vara trecuta inca am prevenit si am avertizat despre listele care se creau pe de ascuns la acest ACUM. Nu mai incap cuvinte despre neghiobia lor si incapatanarea prosta. Au calarit sentimentul curat al protestatrilor si in loc sa puna in liste oameni curati si destepti au pus oameni neghiobi ca si ei precum sunt."