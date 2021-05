Arnold Schwarzenegger va juca într-un serial de spionaj produs de Netflix

Arnold Schwarzenegger va juca împreună cu tânăra actriţa Monica Barbaro într-un serial de spionaj produs de Netflix, relatează EFE.Proiectul va marca debutul lui Schwarzenegger pe micile ecrane, în rolul unui tată care descoperă că fiica sa este, la rândul ei, o agentă sub acoperire a CIA cu care trebuie să colaboreze, potrivit unui comunicat publicat joi de platforma Netflix.De mai multe luni circulau zvonuri că interpretul lui "Terminator" îşi va face debutul în televiziune, după ce mai multe staruri de la Hollywood, precum Julia Roberts sau Meryl Streep, au jucat în producţii difuzate pe micile ecrane, scrie agerpres.ro Partenera sa de distribuţie, Monica Barbaro, a mai jucat în filme de acţiune şi va putea fi văzută curând în pelicula "Top Gun: Maverick" alături de Tom Cruise.Gigantul de streaming prevede inţial un sezon de opt episoade de câte o oră.În pofida noului său proiect pe micile ecrane, Schwarzenegger a făcut miercuri apel, în cadrul unui eveniment organizat la Los Angeles de Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Cinematografe, la o întoarcere a publicului în sălile de cinema în perspectiva încheierii pandemiei de coronavirus în SUA."Este momentul să ne despărţim de această perioadă de pandemie şi să ne întoarcem în faţa marilor ecrane", a declarat actorul, fost guvernator al Californiei între 2003 şi 2011."Da, am fost într-un an pandemic, iar publicul a fost nevoit să vadă filme pe telefon sau pe tabletă... Şi a pierdut efectele vizuale oferite de marile ecrane", a precizat Schwarzenegger.