Arnold Schwarzenegger le-a cerut iertare femeilor care l-au acuzat de hărţuire sexuală.

Actorul a fost acuzat de hărţuire sexuală cu mult înainte de apariția campaniei #MeToo la Hollywood. Femeile au spus că Arnold le-a atins în mod indecent în 2013, în timpul campaniei electorale pentru funcţia de Guvernator al statului California.

”Privind în urmă, îmi dau seama că am depăşit limita de câteva ori şi am fost primul care şi-a cerut scuze pentru asta. Îmi pare rău şi îmi cer scuze! Când am devenit guvernator, am vrut să mă asigur că nimeni, inclusiv eu, nu va mai repeta această greşeală. De aceea am început nişte cursuri de prevenire şi informare cu privire la hărţuirea sexuală, pentru a înţelege, din punct de vedere legal, dar şi din punct de vedere comportamental, ce este acceptabil şi ce nu”, a declarat Arnold Schwarzenegger, pentru Men’s Health.

El a ținut să puncteze că ”am respectat întotdeauna femeile“, scrie b1.ro