Arnold Schwarzenegger a povestit detalii despre logodna fiicei sale cu actorul Chris Pratt

scrie agerpres.ro. Data de 14 ianuarie va rămâne marcată în inimile lui Katherine Schwarzenegger şi Chris Pratt, pemtru că a fost ziua când cei doi au anunţat că s-au logodit pe contul de Instagram al actorului. Vestea i-a luat pe mulţi prin surprindere deoarece cei doi ieşeau împreună de câteva luni.Arnold Schwarzenegger, cunoscutul actor din "Terminator" încă nu se pronunţase pe această temă, dar a rupt în sfârşit tăcerea oferind câteva detalii despre cererea de mână a fiicei sale. Unul din amănunte a fost că Pratt i-a solicitat să se întâlnească pentru a-i cere mâna fiicei sale.Se pare că starul din "Jurassic World" era cam nervos în acel moment."Cred că oricine, care vrea să respecte tradiţia şi să ceară unui tată mâna fiicei sale, este emoţionat şi nervos în acel moment", a mărturisit Chris Pratt. "Mie mi s-a întâmplat (...) sunt însă lucrurile frumoase care fac să fie şi mai preţuit acel moment", a declarat actorul portalului de televiziune Extra.În pofida imaginii sale dure, Schwarzenegger este de acord cu logodna fiicei sale şi l-a încurajat pe viitorului său ginere înainte ca acesta să pună marea întrebare. "Cei doi sunt foarte fericiţi, prin urmare şi eu sunt fericit", a declarat emoţionat veteranul actor, subliniind: "Chris este un băiat fantastic".Katherine (în vârstă de 29 de ani) este fiica lui Schwarzenegger şi a scriitoarei Maria Shriver, a studiat Jurnalismul şi Comunicarea la Universitatea South din California şi este decoratoare de interioare.Ea s-a mutat de curând în casa actorului din Santa Monica şi are un blog despre diferite subiecte de viaţă. Katherine este de asemenea autoare a două cărţi: "I Just Graduated ... Now What? Honest Answers from Those Who Have Been There" şi "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty".Chris Pratt a divorţat în urmă cu doi ani de actriţa Anna Faris, cu care a fost căsătorit între 2009 şi 2017, şi au împreună un băiat, Jack, care s-a născut în august 2012.