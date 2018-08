ARNE FRIEDRICH LA CHIŞINĂU! Fostul fotbalist a susţinut un seminar în ţara noastră

foto: ARNE FRIEDRICH

Cunoscutul fotbalist german, Arne Friedrich, vicecampion european şi dublu medaliat cu bronz la Campionatul Mondial şi-a împărtăşit cu experienţa sa viitorilor fotbalişti moldoveni.



Aflat în vizită în ţara noastră, fostul fundaş a susţinut un seminar pentru un grup de antrenori şi a oferit lecţii de fotbal copiilor de la diferite cluburi sportive.



"Copiii de aici alături de care muncesc sunt foarte educaţi, sunt ascultători, sunt drăguţi. Ceilalţi antrenori şi jucători pe care i-am cunoscut sunt minunaţi. Mă simt foarte bine aici, deoarece oamenii vor să înveţe din experienţele mele", a spus Anre Friedrich, fost fotbalist al naţionalei Germaniei.



Fostul căpitan al echipei Hertha Berlin este în Republica Moldova de câteva zile şi deja a reuşit să facă cunoştinţă cu meleagurile noastre.



"Nu ştiam nimic despre cultura vinului de aici. În mod normal, Moldova este una dintre ţările cu o tradiţie mare în vin. Aşa că am fost la câteva vinării şi am rămas impresionat de cele văzute. Este o ţară frumoasă, iar oamenii foarte ospitalieri", a spus Anre Friedrich, fost fotbalist al naţionalei Germaniei.



Friedrich cunoaşte deja şi situaţia din ţara noastră şi îndeamnă moldovenii să revină acasă pentru a construi viitorul în ţara în care s-au născut.



"Este important ca lumea de aici să fie unită. Să încerce să construiască ceva din nou. Eu cred că este o ţară frumoasă şi dacă oamenii vor rămâne uniţi atunci ei pot crea ceva frumos", a spus Anre Friedrich, fost fotbalist al naţionalei Germaniei.



Arne Friedrich are în prezent 39 de ani şi şi-a pus ghetele în cui în 2013. El a participat cu naţionala Germaniei la patru turnee finale, iar palmaresul este unul impresionant. După ce la Euro-2004 nu a trecut de faza grupelor la următorul Campionat European a fost titulat în finala cu Spania, pierdut de nemţi cu 0-1.



La Mondialele din 2006 şi 2010, Friedrich a ajuns cu reprezentativa ţării sale până în semifinale, iar ulterior a câştigat medalia de bronz. În 2010, el a marcat în poarta naţionalei Argentinei în sferturile de finală. De altfel, acesta este şi singurul său gol înscris pentru "Mannschaft" în cele 82 de meciuri.



De-a lungul carierei, fundaşul a evoluat timp de 8 ani la Hertha Berlin, iar ulterior a mai fost legitimat la Wolfsburg şi Chicago Fire.