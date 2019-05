Armin van Buuren va susține un show special la UNTOLD 2019

Armin van Buuren, artistul care a legat încă de la prima ediţie a festivalului o prietenie şi o conexiune unică cu fanii UNTOLD, marchează cea de-a cincea ediţie aniversară a festivalului, printr-un show unic, exclusiv la nivel mondial, pregătit special pentru festivalul UNTOLD, „ARMIN UNTOLD”, scrie iconcert.ro.

Astfel, show-ul va avea, de la alţi artişti invitaţi alături de el pe scenă, până la cele mai tari inovaţii în materie de efecte speciale şi producţie audio video. Artistul este cunoscut pentru inovaţie în materie de tehnologia pe care o foloseşte pentru a crea show-uri ca Armin Only şi Armin Only Intense. Un exemplu a fost introducerea în show-urile sale a unui dispozitiv de control a luminilor prin senzori aplicaţi pe braţele lui, tehnică pe care a adus-o şi la festivalul UNTOLD.

„N-ar trebui să spun asta, dar anul viitor se va întâmpla ceva special!” a spus Armin van Buuren la UNTOLD 2018.

Armin van Buuren a promis încă de anul trecut, că pentru ediţia aniversară din acest an va pregăti un show special pentru fanii din România care, anul trecut au stat mai bine de 8 ore în faţa scenei principale a festivalului UNTOLD. Artistul promite că „ARMIN UNTOLD” va însemna momente incredibile care vor depăşi orice aşteptări, iar organizatorii spun că va fi show-ul anului în Europa.

De la an la an a crescut publicul care îl aşteaptă în faţa scenei, au crescut emoţiile atât pentru fani cât şi pentru artist, dar au crescut şi orele show-ului său, fiind de departe cele mai lungi set-uri puse pe scena unui festival din lume.

Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur şi Oscar and The Wolf se regăsesc printre primele nume confirmate la ediţia aniversară a festivalului UNTOLD, ce va avea loc în perioada 1-4 august 2019, la Cluj-Napoca. Noi artişti vor fi anunţaţi în perioada următoare.

Abonamente festivalul UNTOLD 2019

Abonamentele pentru cea de-a cincea ediţie a festivalului UNTOLD, ce va avea loc în perioada 1-4 august 2019 la Cluj-Napoca, pot fi achiziţionate din reţeaua Entertix/MyTicket sau online de pe www.entertix.ro, la mai multe categorii de preţ, în funcţie de tipul de acces, dar şi perioada de achiziţie.