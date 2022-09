Armata ucraineană a efectuat o contraofensivă de succes în regiunea Harkiv. Rușii au cedat peste 6000 de kilometri pătrați din teritoriile ocupate

Armata ucraineană a efectuat o contraofensivă de succes, în urma căreia a eliberat peste 6000 de kilometri pătrați din teritoriile ocupate din regiunea Harkiv. Localităţile din această regiune au fost sub ocupație de la câteva luni până la șase luni.

Localnicii vorbesc că au fost nevoiţi trăiască în subsoluri, despre torturarea de către armata rusă și despre uciderea civililor.

Potrivit lui Serghei Bolvinov, șeful Direcţiei de investigații a poliției din regiunea Harkiv, în orașul Balakleya, în subsolurile secției de poliție și o altei clădiri, în timpul ocupației au fost organizate o închisoare și o cameră de tortură. De menţionat că în condiţii de război nu putem verifica cu promptitudine declaraţiile părţilor beligerante.

"Am locuit trei luni în subsoluri . Ei bine, unii încă mai trăiesc. Ei bine, am mai ieșit cumva, trebuie să trăim cumva. Trebuie să mâncăm ceva. Sunt oameni care au grădină - cu asta am supravieţuit. Rusea ne mai dădea ajutor umanitar, acest lucru a fost."



"Circulaţia fără pașaport este interzisă. Telefoanele au fost toate verificate. Undeva au fost găsite culorile noastre, telefoanele erau puse pe podea și sparte."



"Dacă omul se uita cumva altfel sau, de exemplu, a spus ceva. Erau diferiţi: au venit să lupte şi băieţi afganezi. Puneau un sac pe cap şi duceau în clădirea aceea.”



Între timp, unii locuitori din Balakliya eliberată le-au spus reporterilor BBC că au fost torturați de armata rusă. Așadar, un tânăr pe nume Artem a declarat presei britanice că a petrecut peste 40 de zile în captivitate, iar odată a fost torturat cu electricitate. Potrivit lui Artem, armata rusă l-a reținut pentru că au găsit asupra lui o fotografie a fratelui său în uniformă militară ucraineană.



Potrivit șefului Direcţiei de investigații al poliției din regiunea Harkiv, Serghei Bolvinov, în orașul Balakliya, în subsolurile secţiei de poliție și a unei alte clădiri, militarii Federației Ruse în timpul ocupației au organizat o închisoare și o camera de tortură, unde au fost ținute cel puțin 40 de persoane. Potrivit acestuia, prizonierii erau hrăniți de două ori pe zi și torturați.



Trupele ruse au părăsit și orașul Izium, unde se aflau de mai bine de 5 luni.



"Două mașini cu soldați ucraineni au intrat primele în strada noastră. Le-am întâmpinat cu lacrimi în ochi, să fiu sinceră. Le așteptam, dar nu ne așteptam să vină atât de brusc. Dar am așteptat jumătate un an și suntem foarte fericiți.”



"Am fost atât de fericiți că au venit băieții noștri. Nu știu, au făcut o astfel de treabă. Atât de repede, nu ne-am gândit deloc că va fi atât de rapid."



Potrivit localnicilor, la plecare armata rusă a tras și a incendiat instituțiile statului.



Marți seara, în mesajul său video tradițional, Volodymyr Zelenskyi a spus că situația din teritoriile eliberate a fost stabilizată.



"Este foarte important că împreună cu trupele noastre, cu drapelul nostru, viața normală obișnuită revine pe teritoriul deocupat. De exemplu, în Balakleya, în Grakovo, deja imediat a început eliberarea pensiilor pentru cinci luni, pentru perioadă când pur și simplu nu am putut efectua plăți din cauza ocupației”.



Între timp, în noaptea de miercuri, militarii Federației Ruse au tras în Nikolaev. Potrivit președintelui Consiliului Regional Nikolaev, Anna Zamazeeva, două persoane au fost ucise, trei au fost rănite. Totodată, au fost avariate blocuri de locuit, un centru de oficii, o școală din centrul orașului și alte clădiri.



"Dimineață am văzut că casa este avariată. Mai multe secţiuni au fost distruse. Acum oamenii vin aici pentru că era un studio de creație, birouri etc. Vin oamenii și le vin lacrimile în ochi".



Potrivit primarului orașului Alexandr Senkevich, echipele serviciilor de urgență și cele comunale acum lucrează, degajând drumul transportului public pe străzi.



Din raportul de dimineață al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, rezultă că inamicul continuă să lovească casele civililor și infrastructura civilă, infrastructura a peste 33 de localităţi a fost supusă atacurilor cu rachete și bombardamentelor. În același timp, comandamentul operațional „Sud” a raportat distrugerea bombardierului Su-24M și a elicopterului Mi-8 al aviației ruse.



De menționat că Ministerul Apărării al Federației Ruse afirmă că nu trag în ținte civile, ci doar în cele militare, distrug depozite cu arme și muniție, lovind de asemenea punctele de dislocare a Forțelor Armate ale Ucrainei.



În raportul Ministerului rus al Apărării miercuri dimineaţa se raportează, că în direcția Nikolaev-Krivoi Rog armata ucraineană a lansat o ofensivă nereușită, 8 tancuri și peste 150 de soldați au fost nimiciţi. Iar în regiunea Harkov au fost atacate masiv trupele ucrainene și echipamentele militare. 150 de soldați ucraineni au fost uciși și răniți. În plus, în regiune au fost distruse 4 depozite de arme.